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Житель Краснокамска пропал во время сплава в Прикамье

В Горнозаводском округе проводятся работы по поиску туриста Ивана Замерова, который пропал во время сплава по реке Вижай 29 апреля текущего года. Как сообщила в соцсетях супруга туриста, примерно в 3 км от поселка Сараны байдарка, в которой находился путешественник, перевернулась. Пропавший был одет в синий анорак, синие рабочие штаны со светоотражающими полосками и болотники грязно-зеленого цвета. Обладающих информацией о местонахождении Ивана Замерова просят сообщить в МЧС или по номеру 112.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Женщина также обращается с просьбой к туристам, которые собираются на Вижай, по возможности просматривать заторы, завалы, прижимы, «расчески» и обращать внимание на берега, особенно вдоль железнодорожного моста ниже поселка Сараны.

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