Хедлайнером на фестивале «Российская студенческая весна» в Ханты-Мансийске станет Полина Гагарина

На фестивале «Российская студенческая весна» в Ханты-Мансийске 12 июня выступит Полина Гагарина, сообщили в пресс-службе фестиваля.

По данным организаторов, певица исполнит хиты и новые музыкальные композиции на открытой площадке Археопарка, где расположится один из фестивальных городков фестиваля. Время начала выступления пока неизвестно. Мероприятия в рамках Студвесны будут проходить с 11 по 17 июня 2023 в Ханты-Мансийске.

«Российская студенческая весна» — единственная в стране программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется на территории РФ с 1992 года и включает в себя более 80 региональных, 10 всероссийских мероприятий. Ежегодно в программе участвуют около 1,5 млн студентов, представляющих более 1,2 тыс. образовательных организаций со всех уголков страны.

Полина Хабарова

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