НБКИ: средний срок потребкредита в Нижегородской области вырос до пяти лет

Жители Нижегородской области в среднем оформляют потребкредиты на пять лет, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по данным на конец марта. За год средний срок увеличился почти на семь месяцев.

В России в среднем потребительские кредиты выдавали чуть меньше чем на пять лет (в 2022 году – почти на 4,5 года). Увеличение средних сроков кредитования в НБКИ объясняют стремлением банков и заемщиков снизить долговую нагрузку, сократив размер ежемесячного платежа. «Иными словами, чем больше срок потребкредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Анастасия Еремина