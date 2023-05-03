НБКИ: средний срок потребкредита в Нижегородской области вырос до пяти лет

Жители Нижегородской области в среднем оформляют потребкредиты на пять лет, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по данным на конец марта. За год средний срок увеличился почти на семь месяцев.
В России в среднем потребительские кредиты выдавали чуть меньше чем на пять лет (в 2022 году – почти на 4,5 года). Увеличение средних сроков кредитования в НБКИ объясняют стремлением банков и заемщиков снизить долговую нагрузку, сократив размер ежемесячного платежа. «Иными словами, чем больше срок потребкредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.