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В Екатеринбурге загорелся двухэтажный барак

На улице Авангардная в Екатеринбурге загорелся двухэтажный, расселений, многоквартирный дом барачного типа, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Площадь пожара составила 250 кв. м. Огонь мог распространиться на соседний жилой дом.

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Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

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Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Информации о пострадавших не поступало. Пожар был локализован в 13:40. В тушении пожара участвуют 21 человек и восемь единиц техники. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар на складе готовой продукции на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге. Из-за угрозы распространения огня на соседние строения к месту вызова техника и личный состав прибыли по повышенному рангу пожара, который по прибытии пожарных не подтвердился. Пострадавших нет.

Диана Сунагатуллина

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