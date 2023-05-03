Средний срок потребкредита в Свердловской области вырос до 4,8 лет

В Свердловской области средний срок потребительского кредита в марте 2023 года составил 4,8 лет, увеличившись на 9% относительно прошлогодних показателей, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По данному показателю регион занимает 18 место в стране.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, увеличение срока кредитования обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по потребкредитам. «Иными словами, чем больше срок потребкредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц»,— отметил он.

В Тюменской области средний срок потребкредита в марте достиг 4,9 лет, что на 11% выше показателей 2022 года. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре средний срок вырос на 9,5% — до 4,6 лет. В целом по России в марте средний срок потребительского кредита составил 4,9 лет, увеличившись на 11%.

Напомним, в марте средний размер потребительского кредита в Свердловской области составил 341 тыс. руб., что на 70% выше показателей марта прошлого года. Увеличение среднего чека эксперты объяснили подорожанием наиболее популярных для кредитования товаров: автомобилей, недвижимости и электроники.

Диана Сунагатуллина

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