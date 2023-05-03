Нижегородские вузы не получат гранты на поддержку студенческой науки

В Минобрнауки РФ подвели итоги конкурсного отбора по предоставлению грантов, выделяемых в 2023 году из федерального бюджета на поддержку студенческих научных сообществ. К конкурсу были допущены заявки 236 российских университетов, от Нижегородской области участвовали ННГУ, НГТУ, НГСХА, ННГАСУ, ПИМУ, Мининский педагогический университет и государственная консерватория имени М.И. Глинки. Однако по количеству полученных баллов ни один из семи нижегородских вузов не вошел в число победителей.

40 университетов с наилучшими оценками своих заявок получат от министерства целевые гранты в размере от 1 млн до 5 млн руб. Среди победителей есть высшие учебные заведения из Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии, Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской области, Дагестана и других регионов страны.

Иван Сергеев