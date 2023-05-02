В Приволжье в два раза выросло число уголовных дел по контрабанде стратегических товаров

Таможенными органами Приволжья в первом квартале 2023 года возбуждено более 3,6 тыс. дел об административных правонарушениях, что на 24,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,9 тыс. дел). Как сообщает пресс-служба в Приволжского таможенного управления, за это же период возбуждено 41 уголовное дело.

В частности, по статье за уклонение от уплаты таможенных платежей возбуждено шесть уголовных дел на 16,3 млн руб. Более чем в два раза выросло количество уголовных дел по фактам контрабанды стратегически важных товаров. По четыре уголовных дела возбуждено по преступлениям, связанным с незаконным перемещением продукции военного назначения (корпуса магазинов к автоматам Калашникова) и по фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов на 83 млн руб.

Андрей Репин