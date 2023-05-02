Тюменская область вошла в топ-3 регионов по вводу жилья

По итогу 2022 года в Тюменской области было введено более 2,2 млн кв. м. жилья, что на 31,6% больше, чем годом ранее. Так, на одного жителя региона было введено почти 1,4 кв. м. жилья – это третий показатель по стране. Уровень обеспеченности жильем составил 30,1 кв. м. на человека, следует из исследования «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Другие регионы Уральского федерального округа (УрФО) не смогли войти в топ-20 рейтинга по объему ввода жилья. Свердловская область заняла 22 место. Там за прошедший год отстроили более 2,9 млн кв. м. недвижимости (+1,9% к 2021 году), однако на одного жителя региона приходится лишь 0,7 кв. м. Уровень обеспеченности жильем – 29 кв. м. на человека.

Челябинская область заняла 48 место (0,54 кв. м. на одного жителя), Ханты-Мансийский автономный округ – 54-е (0,5 кв. м.), Курганская область – 63-е (0,43 кв. м.), а Ямало-Ненецкий автономный округ – 71-е (0,37 кв. м.).

В целом в России, по данным Росстата, в прошлом году ввели 102,7 млн кв. м. жилья, что на 11% больше, чем в 2021 году. В среднем по стране уровень обеспеченности жильем составил 28,2 кв. м. на человека. Во всех российских регионах лидирующей группы рейтинга по вводу жилья, за исключением Чечни, этот показатель выше.

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