Строительство развязок на улицах Чкалова и Комсомольском проспекте переходит в ведение краевых властей

Ремонт улиц в районе Центрального рынка и строительство двухуровневых развязок на пересечениях ул. Чкалова с ул. Куйбышева и Героев Хасана, а также на ул. Макаренко с бульваром Гагарина переходит в ведение краевого минтранса. Об этом сообщает Business Class.

По данным издания, администрация Перми отозвала заявки на предоставление субсидии для финансирования этих строительных проектов. Заниматься реконструкцией будет КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», финансирование проектно-изыскательских работ будет осуществляться из краевого бюджета. Заказчиком строительства также станет КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта».