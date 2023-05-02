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обновлено 08:09

Строительство развязок на улицах Чкалова и Комсомольском проспекте переходит в ведение краевых властей

Ремонт улиц в районе Центрального рынка и строительство двухуровневых развязок на пересечениях ул. Чкалова с ул. Куйбышева и Героев Хасана, а также на ул. Макаренко с бульваром Гагарина переходит в ведение краевого минтранса. Об этом сообщает Business Class.

По данным издания, администрация Перми отозвала заявки на предоставление субсидии для финансирования этих строительных проектов. Заниматься реконструкцией будет КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», финансирование проектно-изыскательских работ будет осуществляться из краевого бюджета. Заказчиком строительства также станет КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта».

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