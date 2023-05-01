На Кубани за сутки выявили 32 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 32 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Сочи выявили 11 случаев, в Краснодаре — девять, в Новороссийске — три. Еще по два заболевших зарегистрировали в Калининском и Каневском районах и по одному — в Армавире, Курганинском, Новопокровском, Тбилисском и Тихорецком районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находится 501 человек, в стационарах — 193. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 361 618 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 349 733 человека, скончались — 11 191 пациент.

Татьяна Ручкина

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