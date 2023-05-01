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Свердловская пловчиха Анастасия Кирпичникова будет выступать за сборную Франции

Пловчиха из Асбеста (Свердловская область) Анастасия Кирпичникова сменила спортивное гражданство на французское. Об этом она сообщила на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). На следующем чемпионате мира она будет выступать за сборную Франции.

«Рада объявить о важном изменении, которое заключается в моей натурализации как француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад»,– отметила спортсменка.

Анастасия Кирпичникова – трехкратный призер чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Она обучалась в училище Олимпийского резерва в Екатеринбурге. В 2021 году в составе российской сборной она принимала участие в Олимпийских играх в Токио. Тогда госпожа Кирпичникова стала одной из 15 спортсменов из Свердловской области, участвующих в Олимпиаде.

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