Перевозки по «единому билету» запустили в Абхазию 30 апреля

АНО «Единая транспортная дирекция» запустила мультимодальные пассажирские перевозки в Абхазию, которые будут осуществляться до 30 сентября. По «единому билету» можно доехать в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РЖД Фото: РЖД

Как отмечают в ведомстве, «это дает возможность туристам гарантированно спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться на комфортабельных автобусах до точки назначения». Пересадка из поезда в автобус будет проходить на железнодорожном вокзале Адлера и аэропорту Сочи.

«Единый билет» можно приобрести в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Уточняется стоимость автобусной части мультимодальной поездки: Сочи – Гагра – 582 руб., Сочи – Пицунда – 643 руб., Сочи – Гудаута – 675 руб., Сочи – Новый Афон – 749 руб., Сочи – Сухум – 806 руб.

Маргарита Синкевич

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