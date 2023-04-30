Эпидемиолог Яковлев предупредил о возможности вспышки кори в Петербурге

В настоящее время в России наблюдается сниженный коллективный иммунитет к кори. Эпидемиологическая ситуация может привести к вспышке заболеваемости в Петербурге. Об этом 29 апреля рассказал РБК доктор медицинских наук и заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

По его словам, причиной вспышки может стать распространение кори через большое количество взрослых, утративших иммунитет к кори. «Пилотное исследование в Москве показало, что порядка 12,5% медицинских работников нуждаются в ревакцинации, так как имеют очень низкие титры защитных антител. Таким образом, угроза возникновения массовых вспышек кори, в том числе в медицинских организациях Петербурга, вполне реальна»,— рассказал господин Яковлев.

В конце марта «Ъ-СПб» рассказывал, что эпидемиологическая ситуация с корью в Петербурге ухудшилась впервые за несколько лет. После этого, через месяц, в городе ввели обязательные прививки от кори для трудовых мигрантов.

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