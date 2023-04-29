Юрий Бурлачко прокомментировал выступление президента РФ на Совете законодателей

Президент России Владимир Путин выступил на Совете законодателей, который проходил в Санкт-Петербурге. Участие в мероприятии принимал спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

В ходе выступления глава государства отметил, что центральное место в повестке прошлого и этого года занимали вопросы, связанные с проведением специальной военной операции. Также в приоритете стояли вопросы поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты военнослужащих и мобилизованных. Владимир Путин подчеркнул, что пока сделано не все и необходимо проработать большое количество мер поддержки участников СВО.

Также президент коснулся вопроса перспектив развития страны, подчеркнув, что правительству, региональным и местным органам власти необходимо действовать как одна команда.

«Наша задача — не приспособиться, не переждать период сложностей, вызовов и внешнего давления, а создать базу, основу для долгосрочного, независимого, успешного развития нашей страны», – подчеркнул Владимир Путин.

Комментируя выступление главы государства, спикер кубанского парламента согласился с тем, что органы власти всех уровней должны проявить сплоченность и слаженность, так как стратегические вопросы развития России предстоит решать самостоятельно, опираясь на собственные ресурсы.

«Определенные успехи в плане обеспечения стабильности экономики у нас уже есть. По его словам, даже те международные организации, которые не хотели бы показывать перспективы ее роста, вынуждены были это признать. В этой связи парламентариям всех уровней предстоит создавать базу для долгосрочного развития России, которая должна отвечать вызовам сегодняшнего дня и требованиям времени. Мы к этому готовы», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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