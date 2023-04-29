Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил исключить английский язык из школьной программы. По его словам, нужно уходить от «прозападного вектора в системе образования России». О необходимости изучения английского «Ъ-Кубань» рассказала преподаватель и руководитель Школы иностранных языков Easyshkola Анастасия Льдокова.



Анастасия Льдокова

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«Английский остается одним из самых востребованных языков для изучения среди детей, подростков и представителей бизнеса. Чаще всего маленьких детей от трех лет приводят на занятия прогрессивные родители. Малыши с удовольствием говорят на английском языке, легко воспринимают речь на слух. Родители при этом получают целый набор плюсов в придачу: во время изучения языка у детей тренируется память, усидчивость, сообразительность, логика. У таких детей нет проблем в школе, программа по всем предметам дается легко.

Подростки сегодня ставят свои первые цели, начинают задумываться над выбором будущей профессии, и изучение английского языка на углубленном уровне помогает им стать более конкурентоспособными. Настоящий ажиотаж наблюдается среди представителей бизнеса. Хорошее знание английского помогает им заключать многомиллионные контракты. Многим пришлось обратить свой взор в сторону азиатских стран. Но способности к изучению арабского, китайского, японского языка есть не у всех. Это одни из самых сложных для изучения языков. Если английский дается практически всем, то языки Азии — единицам.

Английский в большинстве стран изучается как второй иностранный язык не просто так. У него легкая и понятная грамматика, он просто произносится и воспринимается на слух. Считается официальным языком в 67 различных странах и 27 несуверенных объектах. Кроме того, английский является одним из основных языков делового общения, а также официальным языком целого ряда важнейших мировых организаций.

Изучение английского как универсального языка для будущего общения просто необходимо детям в школе. Как преподаватель английского с 15-летним стажем скажу, что усвоение английского языка — не увеселительная прогулка и требует усидчивости, внимательности и смелости. Но школьная программа дает базовые знания во многих областях. Это своеобразные ключи, которые в будущем наши дети выберут и используют, чтобы стать настоящими специалистами — каждый в своей области. Так зачем лишать детей знакомства с английским языком и делать выбор за них!»

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