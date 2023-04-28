«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА в шестом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счетом 75:98 (15:27, 14:25, 22:23, 24:23).

У краснодарцев больше всего очков (по 13) набрали Девон Акун-Перселл и Антон Квитковских, который также сделал 10 подборов. У команды соперников в лидеры выбился Самсон Руженцев (14 очков), Алексей Швед оформил дабл-дабл (10 очков и 14 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Завершающий матч между командами пройдет 1 мая в Москве.

Татьяна Ручкина

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