Электросетевая компания в честь своего 20-летия объявила акцию

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АО «НЭСК» объявляет о старте акции «Нам 20 лет!». Она проводится для поощрения пользователей дистанционных сервисов компании: мобильного приложения НЭСК, личного кабинета и сервиса оплаты онлайн без регистрации на сайте. Акция проводится с 1 по 10 мая 2023 года.

Для участия в акции участнику необходимо в указанный период произвести оплату по счету за апрель 2023 года посредством сервисов АО «НЭСК». При этом нужно не иметь задолженности за потребленную электроэнергию по состоянию на 11 мая 2023 года.

Из числа участников будут определены 200 победителей, которым начисляется 1000 бонусов (1 бонус равен одному рублю). Определение победителей будет осуществляться путем отбора 20 первых записей в реестре оплат за каждый день с 1 по 10 мая из числа всех участников акции.

Номера лицевых счетов победителей акции будут опубликованы 15 июня 2023 года на официальном сайте АО «НЭСК». С правилами проведения Акции можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Акции».

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С информацией об организаторе акции, количестве призов и месте их получения узнавайте на сайте www.nesk.ru