На спецоперации погиб командир штурмового подразделения из Югры

В бою на Северском направлении в Бахмутском районе ДНР в ходе специальной военной операции (СВО) погиб 41-летний доброволец из Пыть-Яха (Югра) Иван Фроленко, сообщила пресс-служба окружного правительства. В Пыть-Яхе у погибшего остались супруга и двое детей.

Иван Фроленко родился в поселке Усьва (Пермский край), отслужил срочную службу, потом переехал в Югру, где работал на разных предприятиях. В феврале 2023 года он ушел добровольцем в зону СВО в составе добровольческого отряда «Барс-7».Ефрейтор Фроленко погиб, исполняя обязанности командира штурмового подразделения.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. Ранее сообщалось, что мобилизованный снайпер из Нижневартовска погиб в ходе спецоперации на Донбассе.

Диана Сунагатуллина

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