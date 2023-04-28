После трагедии в Сосьве МЧС предложило закрепить ответственность за пожары за собственниками земли

С учетом крупного пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) МЧС предложило осуществить поправки в КоАП РФ о привлечении собственников земельных участков к ответственности за возгорания на их территориях вне зависимости от фактических нарушителей правил противопожарной безопасности. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

«Наша задача сейчас, с учетом в том числе свердловской трагедии инициировать изменения в КоАП РФ поправки о том, что собственник земли будет в законодательстве резюмироваться в потенциале ответственным лицом, если на его участке совершают противоправные действия даже другие лица»,— сказал Сергей Воронов.

Напомним, вчера задержали двух подозреваемых в причастности к масштабному пожару в поселке Сосьва. По данным следствия, один из задержанных — 29-летний управляющий местной пилорамы, а второй — 40-летний специалист по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания.

Пожар Сосьве начался днем 25 апреля из-за нарушения требований безопасности при обработке древесины. В результате пожара скончались два человека, а дома потеряли более 600 жителей. Потушили пожар вечером 27 апреля. Для погорельцев в Сосьве будет построен 60-квартиный дом.

Подробнее о ситуации в Сосьве — в материале «Ъ-Урал» «Сгоревший поселок застроят новым».

Диана Сунагатуллина

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