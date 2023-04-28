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Пункты сбора вторсырья в Краснодаре появились в Яндекс.Картах

Сервис Яндекс.Карты стал отображать пункты сбора вторсырья в Краснодаре. Об этом сообщает МЦУ города.

Фото: МЦУ Краснодара

Фото: МЦУ Краснодара

«Считаем, что это хорошая инициатива, которая может сделать наш город чище и экологичнее»,— говорится в сообщении.

В Краснодаре в качестве вторичного сырья принимают одежду, пластик, макулатуру и стекло. Все пункты приема прошли проверку в Greenpeace России.

Жители Краснодарского края ежегодно образуют 2,5 млн тонн твердых бытовых отходов. На сортировку отправляют около 50% всего мусора. Из этой массы на вторичную переработку поступает только 8% сырья.

Подробнее о перспективах развития сферы переработки мусора на Кубани — в материале «Ъ-Кубань» «Отобрать и применить».

Анастасия Донскова

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