Пункты сбора вторсырья в Краснодаре появились в Яндекс.Картах

Сервис Яндекс.Карты стал отображать пункты сбора вторсырья в Краснодаре. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Краснодара Фото: МЦУ Краснодара

«Считаем, что это хорошая инициатива, которая может сделать наш город чище и экологичнее»,— говорится в сообщении.

В Краснодаре в качестве вторичного сырья принимают одежду, пластик, макулатуру и стекло. Все пункты приема прошли проверку в Greenpeace России.

Жители Краснодарского края ежегодно образуют 2,5 млн тонн твердых бытовых отходов. На сортировку отправляют около 50% всего мусора. Из этой массы на вторичную переработку поступает только 8% сырья.

Подробнее о перспективах развития сферы переработки мусора на Кубани — в материале «Ъ-Кубань» «Отобрать и применить».

Анастасия Донскова

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