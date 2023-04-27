Законопроект о роспуске совета МО «Смольнинское» внесен на рассмотрение в ЗакС

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение в Законодательное собрание проект закона о роспуске муниципального совета МО «Смольнинское». Соответствующая карточка появилась в банке законопроектов на сайте ЗакСа. Когда проект рассмотрят в первом чтении — пока неясно.

Напомним, что на выборах 2019 года в МО «Смольнинское» партия «Единая Россия» потерпела поражение. Однако после этого победившие депутаты длительное время не могли выбрать главу муниципалитета. Руководить им в качестве врио остался единоросс Григорий Ранков. После конфликта с большинством членов совета он перестал созывать заседания. Депутаты собирались по собственной инициативе на крыльце офиса совета, но суды не признали легитимность решений, принятых на этих встречах.

В сентябре прошлого года «Ъ-СПб» рассказывал, что суд в Петербурге разрешил распустить МО «Смольнинское». Заседание прошло вскоре после обращения ряда депутатов округа с требованием объявить импичмент президенту России Владимиру Путину. Их оштрафовали по статье о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Члены совета также направили президенту обращение, в котором призвали остановить боевые действия на территории Украины и уйти в отставку.

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