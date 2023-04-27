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Губернатор попросит Росавиацию поднять высотные отметки для застройщиков

Правительство Нижегородской области будет ходатайствовать перед федеральным агентством по воздушному транспорту об изменении высотных отметок, связанных с полетной зоной аэропорта Стригино. Как сообщил министр госимущества Сергей Баринов на заседании инвестсовета, их планируется поднять с запланированных 28 м до 80 м для улучшения параметров жилищной застройки. По этому поводу в органах власти уже подготовлен проект обращения губернатора в Росавиацию.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», нижнгородские строительные компании также лоббируют повышение высотных отметок, ссылаясь на давно устаревшие нормативы полетной зоны для городов-миллионников. Если отметки будут изменены, застройщики в Нижнем Новгороде получат возможность строить многоквартирные дома и здания высотой до 80 м. Для повышения отметок не до 28 м, как планирует Росавиация, а до 80 м, как хотят региональные власти, надо реконструировать радиолокационное оборудование в «Стригино». В областном правительстве ищут механизм, как профинансировать эти работы.

Иван Сергеев

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