Газпромбанк и Республика Калмыкия заключили соглашение о сотрудничестве

Газпромбанк и Правительство Республики Калмыкия договорились о сотрудничестве при решении приоритетных задач социально-экономического развития Республики. Соответствующий меморандум подписали Исполнительный Вице-Президент – управляющий по Южному региону Газпромбанка Сергей Селютин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Церемония прошла в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.



Стороны рассматривают совместную реализацию инвестиционных программ и проектов, направленных на укрепление экономического и промышленного потенциала региона. Речь, в частности, идет о совместной работе по созданию с использованием механизмов ГЧП многофункционального спортивного центра, включающего гостиничный комплекс, а также площадки для проведения спортивных событий, концертов, фестивалей, выставок и других мероприятий.

Кроме того, Банк и Республика планируют расширять практику применения услуги «Банковское сопровождение контрактов» для обеспечения целевого расходования средств при реализации госконтрактов Республики.

Также в фокусе внимания документа – развитие системы закупочных процедур в Республике, в том числе благодаря инфраструктуре и решениям от Электронной торговой площадки Газпромбанка.

«Взаимодействие с регионами для решения актуальных задач социально-экономического прогресса всегда было и остается одним из приоритетных направлений Газпромбанка как системообразующего финансового института и #МЕГАИГРОКа в своей нише. Калмыкия обладает большим потенциалом для создания и модернизации объектов инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства. Уверен, что достигнутые договоренности способствуют улучшению делового климата, развитию предпринимательства и повышению качества жизни в регионе», – отметил Исполнительный Вице-Президент – управляющий по Южному региону Банка Сергей Селютин.

«Республика Калмыкия заинтересована во взаимодействии с такими крупными финансовыми институтами, как Газпромбанк. Для этого регион выстраивает свою работу по принципу прозрачности, открытости и системной организации деятельности, понятной каждому инвестору и партнеру. Подобный подход способен обеспечить привлечение частных средств для реализации инвестиционных проектов», – прокомментировал глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Газпромбанк» (Акционерное общество). www.gazprombank.ru