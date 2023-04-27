Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Газпромбанк и Республика Калмыкия заключили соглашение о сотрудничестве

Газпромбанк и Правительство Республики Калмыкия договорились о сотрудничестве при решении приоритетных задач социально-экономического развития Республики. Соответствующий меморандум подписали Исполнительный Вице-Президент – управляющий по Южному региону Газпромбанка Сергей Селютин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Церемония прошла в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Стороны рассматривают совместную реализацию инвестиционных программ и проектов, направленных на укрепление экономического и промышленного потенциала региона. Речь, в частности, идет о совместной работе по созданию с использованием механизмов ГЧП многофункционального спортивного центра, включающего гостиничный комплекс, а также площадки для проведения спортивных событий, концертов, фестивалей, выставок и других мероприятий.

Кроме того, Банк и Республика планируют расширять практику применения услуги «Банковское сопровождение контрактов» для обеспечения целевого расходования средств при реализации госконтрактов Республики.

Также в фокусе внимания документа – развитие системы закупочных процедур в Республике, в том числе благодаря инфраструктуре и решениям от Электронной торговой площадки Газпромбанка.

«Взаимодействие с регионами для решения актуальных задач социально-экономического прогресса всегда было и остается одним из приоритетных направлений Газпромбанка как системообразующего финансового института и #МЕГАИГРОКа в своей нише. Калмыкия обладает большим потенциалом для создания и модернизации объектов инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства. Уверен, что достигнутые договоренности способствуют улучшению делового климата, развитию предпринимательства и повышению качества жизни в регионе», – отметил Исполнительный Вице-Президент – управляющий по Южному региону Банка Сергей Селютин.

«Республика Калмыкия заинтересована во взаимодействии с такими крупными финансовыми институтами, как Газпромбанк. Для этого регион выстраивает свою работу по принципу прозрачности, открытости и системной организации деятельности, понятной каждому инвестору и партнеру. Подобный подход способен обеспечить привлечение частных средств для реализации инвестиционных проектов», – прокомментировал глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Газпромбанк» (Акционерное общество). www.gazprombank.ru

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...