Кондратьев заявил о нехватке на Кубани мощностей для переработки отходов

Ключевая проблема для региона — нехватка мощностей для переработки и захоронения отходов, сообщил в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, принявший участие в совещании с заместителем правительства РФ Викторией Абрамченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил глава региона на совещании, для решения вопроса с 2024 по 2028 гг. в крае предусмотрен ввод в эксплуатацию мощностей по отработке 2,4 млн тонн отходов. Запланирована реконструкция действующих полигонов в Краснодаре, Новороссийске и Белореченске. Также в планах — заключение инвестиционных соглашений с региональными операторами в Армавире, Брюховецком и Абинском районах. В Крымском, Усть-Лабинском, Ленинградском районах, Сочи и Туапсе планируется подписать концессионные соглашения для строительства комплексов переработки отходов.

Губернатор также обратил внимание на рекультивацию старых полигонов. До конца 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» должны быть ликвидированы свалки в Краснодаре, Горячем Ключе и Славянском районе. А согласно федеральному проекту «Генеральная уборка», рекультивируют свалку в поселке Кабардинка. Данную работу намерены закончить до конца года. На стадии обследования Росприроднадзором еще три объекта — в Крымском и Приморско-Ахтарском районах и в Новороссийске.

Не попали в федеральный проект, но тоже нуждаются в рекультивации мусорные полигоны в Белореченске, станице Динской и поселке Лермонтово Туапсинского района. В федеральный проект «Генеральная уборка» нужно включить еще 22 несанкционированные свалки.

По словам Виктории Абрамченко, из-за возрастающего потока туристов в Краснодарский край создание в регионе эффективной системы обращения с отходами становится с каждым годом все более актуальным вопросом.

«В крае ярко выраженная сезонность образования ТКО. По экспертным оценкам, во время наступления туристического сезона среднесуточная масса ТКО значительно возрастает по сравнению с зимними периодами. Сейчас мы видим существенный дефицит мощностей по переработке и утилизации отходов, а некоторые полигоны — полностью исчерпали свою мощность»,— цитирует госпожу Абрамченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как считает вице-премьер, этот вопрос необходимо решать в ускоренном режиме.

Андрей Пугачев

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