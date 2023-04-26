Доля цифровых продаж девелоперов в ближайшие годы будет расти

Важность цифровых инструментов для продаж недвижимости в России в ближайшие годы будет увеличиваться. С таким прогнозом коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт выступила в рамках телемоста «Цифровизация застройщиков 2023», организованного интерактивным агентством Kelnik и Российской гильдией управляющих и девелоперов.

По ее словам, для успешной работы участникам рынка уже сегодня нужно применять широкий круг диджитал-решений. В частности, в компании «Неометрия» покупателям жилья доступна 3D-визуализация и другие сервисы, позволяющие ознакомиться с интересующим объектом во всех деталях. Особенно это актуально для продаж курортной недвижимости, которую зачастую приобретают люди из других городов и регионов.

В качестве примера на мероприятии был продемонстрирован инструмент 3D-тура, дающий клиенту возможность детально ознакомиться с жилым комплексом, находясь в любой точке страны. В частности, в такой тур включена информация по генплану, планировкам и инфраструктуре окружения. А особенной популярностью пользуется просмотр панорам того или иного ЖК.

«Когда потенциальный покупатель видит, что из окна квартиры открывается вид на море, это существенно стимулирует клиента к принятию решения. Кроме того, подобные сервисы позволяют наглядно ознакомиться с деталями локации объекта и самого города, что также немаловажно»,— прокомментировала Ольга Нарт.

На сегодняшний день в компании «Неометрия» формируется цифровая экосистема, позволяющая совершать все действия по выбору и покупке недвижимости в режиме онлайн — от бронирования до одобрения ипотечного кредита, оформления договоров и регистрации. Как отметила Ольга Нарт, доля дистанционных сделок растет с каждым годом, и по некоторым объектам компании уже сейчас достигает 90%.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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