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Коммерсантъ FM
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Шанхайский полдень

Завершает работу крупнейшая в азиатском регионе автомобильная выставка

«Шанхайский полдень» — так называлась комедия с Джеки Чаном, снятая в ту пору, когда китайские товары были у нас синонимом чего-то дешевого, некачественного и одноразового. Еще лет десять назад с Шанхайского автосалона российские автомобильные журналисты присылали в основном смешные картинки, как в Поднебесной пытаются переосмысливать Porsche Cayenne или Range Rover Evoque. Но автосалон в Шанхае этого года можно считать поворотным во многих смыслах. Европейские и американские выставки начали закрываться еще до пандемии, и мероприятие в Шанхае теперь может поспорить разве что с Пекинским автошоу. Но главное — не сам салон, а экспоненты: китайские марки, которые из подражателей превратились в законодателей мод и поставщиков технологий.

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Новинка одного из китайских брендов перед премьерой

Новинка одного из китайских брендов перед премьерой

Фото: Дмитрий Гронский

Название этой марки на английском пишется так: YangWang, что в переводе с китайского означает «смотреть вверх» или «восхищаться». Новый бренд роскошных электромобилей принадлежит корпорации BYD. Внедорожник U8 — первая модель YangWang. В Шанхае показали две версии — U8 Premium Edition и Off-road Edition

Название этой марки на английском пишется так: YangWang, что в переводе с китайского означает «смотреть вверх» или «восхищаться». Новый бренд роскошных электромобилей принадлежит корпорации BYD. Внедорожник U8 — первая модель YangWang. В Шанхае показали две версии — U8 Premium Edition и Off-road Edition

Фото: Анна Килимник

Но главная премьера YangWang — гиперкар U9 с уникальной подвеской: на сцену во время презентации он выезжал сначала покачиваясь из стороны в сторону, а потом по разному меняя высоту подвески на каждом колесе, в завершении U9 и вовсе слегка подпрыгнул

Но главная премьера YangWang — гиперкар U9 с уникальной подвеской: на сцену во время презентации он выезжал сначала покачиваясь из стороны в сторону, а потом по разному меняя высоту подвески на каждом колесе, в завершении U9 и вовсе слегка подпрыгнул

Фото: Анна Килимник

Девушки-стриммеры на одном из стендов Шанхайского автосалона. Прямые трансляции, которые ведут молодые девушки, в Китае безумно популярны. При этом зачастую неважно, что именно делает девушка во время трансляции — ест, танцует или рассказывает про новый автомобиль

Девушки-стриммеры на одном из стендов Шанхайского автосалона. Прямые трансляции, которые ведут молодые девушки, в Китае безумно популярны. При этом зачастую неважно, что именно делает девушка во время трансляции — ест, танцует или рассказывает про новый автомобиль

Фото: Анна Килимник

Если вы привыкли, что под маркой ABT тюнинг-переосмыслению подвергаются обычно автомобили немецких брендов, пора отвыкать: в Шанхае показали китайский седан с тюнингом от ABT — GAC Trumpchi Empow R·ABT

Если вы привыкли, что под маркой ABT тюнинг-переосмыслению подвергаются обычно автомобили немецких брендов, пора отвыкать: в Шанхае показали китайский седан с тюнингом от ABT — GAC Trumpchi Empow R·ABT

Фото: Анна Килимник

Концепт-кар BYD Song L был представлен публике впервые. Он относится к серии концептов BYD Dynasty и представляет собой электрический кроссовер B-класса

Концепт-кар BYD Song L был представлен публике впервые. Он относится к серии концептов BYD Dynasty и представляет собой электрический кроссовер B-класса

Фото: Анна Килимник

Еще одна мировая премьера BYD — Chaser 07. Это гибридный седан компактного класса, но с просторным салоном и запасом хода на электротяге в 200 км. Цена автомобиля в Китае составит от 200 000 до 250 000 юаней, что в переводе на наши деньги составляет 2,3 — 3,0 млн. руб.

Еще одна мировая премьера BYD — Chaser 07. Это гибридный седан компактного класса, но с просторным салоном и запасом хода на электротяге в 200 км. Цена автомобиля в Китае составит от 200 000 до 250 000 юаней, что в переводе на наши деньги составляет 2,3 — 3,0 млн. руб.

Фото: Анна Килимник

Стенд бренда Poer на Шанхайском автосалоне

Стенд бренда Poer на Шанхайском автосалоне

Фото: Анна Килимник

«В Германии у людей есть Mercedes AMG A Wagon 6Х6, но здесь, в Китае, у нас есть кое-что похожее», — сказал в своем ролике один из китайских блогеров. Он говорил о Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, а показывал своим зрителям трехосный Poer CyberPickup — гибридный пикап от компании Great Wall Motor, оснащенный четырьмя блокировками: по одной — в межколесных дифференциалах, и четвертой — в дифференциале между второй и третьей осями

«В Германии у людей есть Mercedes AMG A Wagon 6Х6, но здесь, в Китае, у нас есть кое-что похожее», — сказал в своем ролике один из китайских блогеров. Он говорил о Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, а показывал своим зрителям трехосный Poer CyberPickup — гибридный пикап от компании Great Wall Motor, оснащенный четырьмя блокировками: по одной — в межколесных дифференциалах, и четвертой — в дифференциале между второй и третьей осями

Фото: Анна Килимник

Одним из шоу-стопперов стенда Poer был гибридный пикап с разбитой в его кузове двухэтажной палаткой

Одним из шоу-стопперов стенда Poer был гибридный пикап с разбитой в его кузове двухэтажной палаткой

Фото: Анна Килимник

Тот же пикап, вид с противоположенной стороны

Тот же пикап, вид с противоположенной стороны

Фото: Анна Килимник

Главные новинки марки Haval в Шанхае — кроссоверы Ruge и Ruge Max (они же Xiaolong и Xiaolong Max на китайском рынке), построенные на новой гибридной полноприводной платформе Hi4 (HybridIntelligent 4WD) концерна Great Wall Motor

Главные новинки марки Haval в Шанхае — кроссоверы Ruge и Ruge Max (они же Xiaolong и Xiaolong Max на китайском рынке), построенные на новой гибридной полноприводной платформе Hi4 (HybridIntelligent 4WD) концерна Great Wall Motor

Фото: Анна Килимник

Салон Haval Ruge Max

Салон Haval Ruge Max

Фото: Анна Килимник

Салон Haval Ruge. Какого бы уровня оснащение ни был новый китайский автомобиль, в нем найдется место для беспроводной зарядки сразу двух смартфонов

Салон Haval Ruge. Какого бы уровня оснащение ни был новый китайский автомобиль, в нем найдется место для беспроводной зарядки сразу двух смартфонов

Фото: Анна Килимник

Примета китайского автошоу — многочисленные активности для посетителей с интересным призами

Примета китайского автошоу — многочисленные активности для посетителей с интересным призами

Фото: Анна Килимник

Еще одна новинка от компании Great Wall Motor — гибридный внедорожник Tank 400 Hi4-T

Еще одна новинка от компании Great Wall Motor — гибридный внедорожник Tank 400 Hi4-T

Фото: Анна Килимник

Вторая гибридная новинка под брендом Tank — Tank 500 Hi4-T

Вторая гибридная новинка под брендом Tank — Tank 500 Hi4-T

Фото: Анна Килимник

Вслед за моделью Funky Cat, которая была представлена в обновленном виде (на фото), бренд Ora, принадлежащий компании Great Wall Motor, представил также новый пятидверный электромобиль Lightning Cat

Вслед за моделью Funky Cat, которая была представлена в обновленном виде (на фото), бренд Ora, принадлежащий компании Great Wall Motor, представил также новый пятидверный электромобиль Lightning Cat

Фото: Анна Килимник

Еще одна мировая премьера Шанхая — среднеразмерный кроссовер HiPhi Y молодой китайской компании Human Horizons, в модельной линейке которой до этого было две модели. Запас хода HiPhi Y составляет до 810 километров. Так как задние двери машины имеют откидывающиеся вверх панели, формально автомобиль можно назвать семидверным

Еще одна мировая премьера Шанхая — среднеразмерный кроссовер HiPhi Y молодой китайской компании Human Horizons, в модельной линейке которой до этого было две модели. Запас хода HiPhi Y составляет до 810 километров. Так как задние двери машины имеют откидывающиеся вверх панели, формально автомобиль можно назвать семидверным

Фото: Анна Килимник

Марка Horwin показала в Шанхае электроскутер Senmenti 0, заявив запас хода до 300 км, зарядку батареи за 30 минут и разгон до 100 км/ч за 2,8 с

Марка Horwin показала в Шанхае электроскутер Senmenti 0, заявив запас хода до 300 км, зарядку батареи за 30 минут и разгон до 100 км/ч за 2,8 с

Фото: Анна Килимник

Концепт-байк Horwin, который в измененном дизайне должен пойти в серию

Концепт-байк Horwin, который в измененном дизайне должен пойти в серию

Фото: Анна Килимник

Компания Chery представила в Шанхае не только новые автомобили, но и новый бренд iCar, под которым планируется выпускать стильные и высокотехнологичные электромобили. На выставке показали концепт iCar GT (на фото)

Компания Chery представила в Шанхае не только новые автомобили, но и новый бренд iCar, под которым планируется выпускать стильные и высокотехнологичные электромобили. На выставке показали концепт iCar GT (на фото)

Фото: Анна Килимник

В отличие от iCar GT, концепт внедорожника iCar 03 должен в ближайшее время стать серийной моделью

В отличие от iCar GT, концепт внедорожника iCar 03 должен в ближайшее время стать серийной моделью

Фото: Анна Килимник

Новый внедорожник другого бренда компании Chery был представлен в гибридной версии и походном исполнении — Jetour T-1 C-DM

Новый внедорожник другого бренда компании Chery был представлен в гибридной версии и походном исполнении — Jetour T-1 C-DM

Фото: Анна Килимник

В качестве концепта в Шанхае показали гибридный седан Chery Arrizo Star. Его расход топлива — 3,8 л на 100 км пути, а запас хода составляет более 1500 км

В качестве концепта в Шанхае показали гибридный седан Chery Arrizo Star. Его расход топлива — 3,8 л на 100 км пути, а запас хода составляет более 1500 км

Фото: Анна Килимник

Посетитель выставки фотографирует девушку на стенде марки Chery. При этом он не фотографирует автомобиль, рядом с которым она стоит. Между тем это седан Chery Arrizo 8, который скоро появится в продаже в России

Посетитель выставки фотографирует девушку на стенде марки Chery. При этом он не фотографирует автомобиль, рядом с которым она стоит. Между тем это седан Chery Arrizo 8, который скоро появится в продаже в России

Фото: Анна Килимник

Новинки хорошо уже знакомой в России марки Exeed — две модели, которые открывают премиальную серию электрических автомобилей этого бренда. Серия называется Exlantix, представленные новинки — это седан (на фото) и кроссовер

Новинки хорошо уже знакомой в России марки Exeed — две модели, которые открывают премиальную серию электрических автомобилей этого бренда. Серия называется Exlantix, представленные новинки — это седан (на фото) и кроссовер

Фото: Анна Килимник

А это — кроссовер Exeed Exlantix. Надпись Sterra ET вводит в заблуждение, но таково название модели на местном, китайском рынке

А это — кроссовер Exeed Exlantix. Надпись Sterra ET вводит в заблуждение, но таково название модели на местном, китайском рынке

Фото: Анна Килимник

Девушки Шанхайского автосалона

Девушки Шанхайского автосалона

Фото: Дмитрий Гронский

Посетители автосалона впервые увидели первую полностью электрическую модель Omoda C5 e-QUA.

Посетители автосалона впервые увидели первую полностью электрическую модель Omoda C5 e-QUA.

Фото: Анна Килимник

Новинка Шанхая и пятая модель в линейке компании Xpeng Motors, основанной всего-то пять лет назад — электрокроссовер Xpeng G6

Новинка Шанхая и пятая модель в линейке компании Xpeng Motors, основанной всего-то пять лет назад — электрокроссовер Xpeng G6

Фото: Анна Килимник

Стенд марки Hongqi был одним из самый внушительных и одним из самых столпотворительных

Стенд марки Hongqi был одним из самый внушительных и одним из самых столпотворительных

Фото: Анна Килимник

Главная новинка в Шанхае от Hongqi — седан L5 второго поколения: автомобиль высшего класса для компартии КНР, который еще и поступит в свободную продажу

Главная новинка в Шанхае от Hongqi — седан L5 второго поколения: автомобиль высшего класса для компартии КНР, который еще и поступит в свободную продажу

Фото: Дмитрий Гронский

Концепт-кар Hongqi E-LS с выдвигающимися и поворачивающимися сиденьями

Концепт-кар Hongqi E-LS с выдвигающимися и поворачивающимися сиденьями

Фото: Дмитрий Гронский

Концепт Hongqi E-LS, как и все автомобили этого бренда, вызывал небывалый ажотаж

Концепт Hongqi E-LS, как и все автомобили этого бренда, вызывал небывалый ажотаж

Фото: Дмитрий Гронский

Электрический седан Hongqi E001 был показан на автосалоне в качестве концепта, но уже в конце года его серийная версия должна поступить в продажу. И хотя финального варианта автомобиля еще никто не видел, на него уже открыт «слепой» предзаказ

Электрический седан Hongqi E001 был показан на автосалоне в качестве концепта, но уже в конце года его серийная версия должна поступить в продажу. И хотя финального варианта автомобиля еще никто не видел, на него уже открыт «слепой» предзаказ

Фото: Анна Килимник

Китайская компания Rising Auto представила свой последний концепт кроссовера RC Essence

Китайская компания Rising Auto представила свой последний концепт кроссовера RC Essence

Фото: Анна Килимник

Подход к созданию нужной атмосферы на стнедах был весьма творческим

Подход к созданию нужной атмосферы на стнедах был весьма творческим

Фото: Анна Килимник

Латинские варианты надписей присутствовали на стендах далеко не всегда, и для тех, кто не знает китайского языка, на автосалоне не просто ориентироваться

Латинские варианты надписей присутствовали на стендах далеко не всегда, и для тех, кто не знает китайского языка, на автосалоне не просто ориентироваться

Фото: Анна Килимник

Электрический компактный минивэн Arcfox Kaola создан для семей с маленькими детьми

Электрический компактный минивэн Arcfox Kaola создан для семей с маленькими детьми

Фото: Анна Килимник

У Arcfox Kaola есть детское кресло для новорожденных, камера, транслирующая на центральный экран как там чувствует себя ребенок на заднем сиденье, пеленальный столик, шторка для кормления и много других оригинальных опций, актуальных для тех, кто много перемещается вместе с младенцами

У Arcfox Kaola есть детское кресло для новорожденных, камера, транслирующая на центральный экран как там чувствует себя ребенок на заднем сиденье, пеленальный столик, шторка для кормления и много других оригинальных опций, актуальных для тех, кто много перемещается вместе с младенцами

Фото: Анна Килимник

На снимке — особо богатое исполнение внедорожника BAIC BJ60

На снимке — особо богатое исполнение внедорожника BAIC BJ60

Фото: Анна Килимник

BAIC BJ60 Special Edition, вид изнутри

BAIC BJ60 Special Edition, вид изнутри

Фото: Анна Килимник

На стенде марки Foton красовались новые пикапы — Mars 7 (на фото) и Mars 9, обе модели — «мягкие» гибриды

На стенде марки Foton красовались новые пикапы — Mars 7 (на фото) и Mars 9, обе модели — «мягкие» гибриды

Фото: Анна Килимник

В то время как у марки Wuling, которая удерживает за собой первенство по производству самых недорогих китайских автомобилей, стенда в Шанхае не было, это не значит, что на салоне не было представлено бюджетных машин. Например, можно было пощупать новинку прошлого года, Dayun Yuehu SUV, который в Китае продается за 75,5 тыс. юаней, что эквивалентно 900&amp;#8198;тыс. руб.

В то время как у марки Wuling, которая удерживает за собой первенство по производству самых недорогих китайских автомобилей, стенда в Шанхае не было, это не значит, что на салоне не было представлено бюджетных машин. Например, можно было пощупать новинку прошлого года, Dayun Yuehu SUV, который в Китае продается за 75,5 тыс. юаней, что эквивалентно 900 тыс. руб.

Фото: Анна Килимник

Но Dayun Yuehu старается выглядеть дороже. Чего только стоит шайба переключения передач а-ля Jaguar

Но Dayun Yuehu старается выглядеть дороже. Чего только стоит шайба переключения передач а-ля Jaguar

Фото: Анна Килимник

Одна из новинок компании Skyworth Auto — обновленный гибрид Skyworth HT-i II

Одна из новинок компании Skyworth Auto — обновленный гибрид Skyworth HT-i II

Фото: Анна Килимник

Еще одна новинка Шанхая — электрический заднеприводный внедорожник Deepal S7. Deepal — это английское название марки Shenlan, которая является совместным проектом автомобильной компании Changan, производителя аккумуляторов CATL и технологического гиганта Huawei

Еще одна новинка Шанхая — электрический заднеприводный внедорожник Deepal S7. Deepal — это английское название марки Shenlan, которая является совместным проектом автомобильной компании Changan, производителя аккумуляторов CATL и технологического гиганта Huawei

Фото: Анна Килимник

Один из стендов на Шанхайском автосалоне

Один из стендов на Шанхайском автосалоне

Фото: Анна Килимник

Еще одно СП Changan, CATL и Huawei — производитель электрических внедорожников Avatr Technology. Его новинка — эксклюзивная. Всего будет выпущено 500 экземпляров Avatr MMW, особой версии внедорожника Avatr 011, в разработке дизайна которого принимал участие Мэттью М. Уильямс (анг. Matthew M. Williams — отсюда аббревиатура MMW) — основатель 1017 ALYX 9SM и креативный директор Givenchy

Еще одно СП Changan, CATL и Huawei — производитель электрических внедорожников Avatr Technology. Его новинка — эксклюзивная. Всего будет выпущено 500 экземпляров Avatr MMW, особой версии внедорожника Avatr 011, в разработке дизайна которого принимал участие Мэттью М. Уильямс (анг. Matthew M. Williams — отсюда аббревиатура MMW) — основатель 1017 ALYX 9SM и креативный директор Givenchy

Фото: Анна Килимник

Еще один дебют Шанхайского автосалона — серийный полноприводный электрический седан премиум-класса Voyah Passion, на который уже можно оформить предварительный заказ в России

Еще один дебют Шанхайского автосалона — серийный полноприводный электрический седан премиум-класса Voyah Passion, на который уже можно оформить предварительный заказ в России

Фото: Анна Килимник

Другая премьера Voyah — концепт i-Cozy

Другая премьера Voyah — концепт i-Cozy

Фото: Дмитрий Гронский

Бренд Maxus, принадлежащий крупнейшей в Китае автокомпании SAIC Motor, представил на выставке Auto Shanghai 2023 электрический концепт пикапа GST рамной конструкции и с полноприводнй трансмиссией с четырьмя электродвигателями

Бренд Maxus, принадлежащий крупнейшей в Китае автокомпании SAIC Motor, представил на выставке Auto Shanghai 2023 электрический концепт пикапа GST рамной конструкции и с полноприводнй трансмиссией с четырьмя электродвигателями

Фото: Анна Килимник

Салон концепта Maxus GST

Салон концепта Maxus GST

Фото: Анна Килимник

В углу стнеда Maxus стоял внушительного вида моторхоум — топовая модель целой линейки подобных домов на колесах. Эта двухэтажная модель с верандой имеет жилую площадь 18 м. кв. И стоит 2,88 млн юаней, что эквивалентно 33,&amp;#8198;9 млн. руб.

В углу стнеда Maxus стоял внушительного вида моторхоум — топовая модель целой линейки подобных домов на колесах. Эта двухэтажная модель с верандой имеет жилую площадь 18 м. кв. И стоит 2,88 млн юаней, что эквивалентно 33, 9 млн. руб.

Фото: Анна Килимник

Модели моторхоумов премиум-класса от китайской компании Armadillo

Модели моторхоумов премиум-класса от китайской компании Armadillo

Фото: Анна Килимник

Еще один угловатый и бруталный электрический внедорожник Шанхайского автосалона — Mengshi M-Hero 917, его производство уже идет полным ходом на новом заводе Dongfeng в Хубее

Еще один угловатый и бруталный электрический внедорожник Шанхайского автосалона — Mengshi M-Hero 917, его производство уже идет полным ходом на новом заводе Dongfeng в Хубее

Фото: Дмитрий Гронский

Скульптура на одном из стендов автосалона в Шанхае

Скульптура на одном из стендов автосалона в Шанхае

Фото: Дмитрий Гронский

Главная новинка бреда NIO, которому, к слову, в следующем году исполнится 10 лет — электрический кроссовоер ES6

Главная новинка бреда NIO, которому, к слову, в следующем году исполнится 10 лет — электрический кроссовоер ES6

Фото: Анна Килимник

Бренд электромобилей IM Motors, который позиционируется как «высококачественный чисто электрический интеллектуальный автомобильный бренд», представил в Шанхае внедорожник IM Motors LS7. Но особое внимание российских посетителей вставки привлек логотип бренда, похожий на знак одного российского ресторана

Бренд электромобилей IM Motors, который позиционируется как «высококачественный чисто электрический интеллектуальный автомобильный бренд», представил в Шанхае внедорожник IM Motors LS7. Но особое внимание российских посетителей вставки привлек логотип бренда, похожий на знак одного российского ресторана

Фото: Анна Килимник

Geely Geometry, больше известная в Китае и под именем Jili Jihe — марка, появившаяся на свет в 2019 году. Среди ее новинок — спецверсия самого маленького автомобиля в модельной линейке: Panda Mini W.T. Duck limited edition. Дизайн машины отсылает к популярному веб-комиксу What The Duck, который повествует о нелегкой доли утки-фотографа

Geely Geometry, больше известная в Китае и под именем Jili Jihe — марка, появившаяся на свет в 2019 году. Среди ее новинок — спецверсия самого маленького автомобиля в модельной линейке: Panda Mini W.T. Duck limited edition. Дизайн машины отсылает к популярному веб-комиксу What The Duck, который повествует о нелегкой доли утки-фотографа

Фото: Анна Килимник

Концепт The Next Day демонстрирует, какими будут будущие модели бренда Lynk &amp; Co

Концепт The Next Day демонстрирует, какими будут будущие модели бренда Lynk & Co

Фото: Анна Килимник

Один из крупнейших англоязычных онлайн-ресурсов, пишущих про китайские автомобили, назвал новинку Zeekr X «самым обсуждаемым электрическим хэтчбеком». Это третья модель марки Zeekr, которая принадлежит компании Geely и была образована всего два года назад. Один из поводов «пообсуждать» Zeekr X в том, что Спирос Фотинос, глава Zeekr Europe, объявил на автосалоне, что бренд запланировал выход на европейский рынок до конца 2023 года, первые шоу-румы, в которых можно будет посмотреть в том числе на Zeekr X, будут открыты в Швеции и Нидерландах

Один из крупнейших англоязычных онлайн-ресурсов, пишущих про китайские автомобили, назвал новинку Zeekr X «самым обсуждаемым электрическим хэтчбеком». Это третья модель марки Zeekr, которая принадлежит компании Geely и была образована всего два года назад. Один из поводов «пообсуждать» Zeekr X в том, что Спирос Фотинос, глава Zeekr Europe, объявил на автосалоне, что бренд запланировал выход на европейский рынок до конца 2023 года, первые шоу-румы, в которых можно будет посмотреть в том числе на Zeekr X, будут открыты в Швеции и Нидерландах

Фото: Анна Килимник

Девушка на стенде Zeekr

Девушка на стенде Zeekr

Фото: Дмитрий Гронский

Один из концептов Dongfeng на стенде компании

Один из концептов Dongfeng на стенде компании

Фото: Анна Килимник

Новую линейку электромобилей под названием e&amp;#960;, пока лишь визуализированную в виде концепта, анонсировал Ши Цзяньсин, вице-президент компании Dongfeng Passenger Vehicle. Название e&amp;#960;, которое можно произнести как «и-пи», образовано слиянием латинской буквы «e», указывавшей на электрическую силовую установку, и буквы греческого алфавита «&amp;#960;», которой обозначается число «Пи», математическая постоянная, равная отношению длины окружности к ее диаметру

Новую линейку электромобилей под названием eπ, пока лишь визуализированную в виде концепта, анонсировал Ши Цзяньсин, вице-президент компании Dongfeng Passenger Vehicle. Название eπ, которое можно произнести как «и-пи», образовано слиянием латинской буквы «e», указывавшей на электрическую силовую установку, и буквы греческого алфавита «π», которой обозначается число «Пи», математическая постоянная, равная отношению длины окружности к ее диаметру

Фото: Анна Килимник

Любая премьера на Шанхайском автосалоне многолюдна

Любая премьера на Шанхайском автосалоне многолюдна

Фото: Анна Килимник

Соседние стенды при этом пустеют

Соседние стенды при этом пустеют

Фото: Анна Килимник

Экспозиция на тему похода или просто пикника на природе была почти на каждом стенде Шанхайского автосалона

Экспозиция на тему похода или просто пикника на природе была почти на каждом стенде Шанхайского автосалона

Фото: Анна Килимник

А у кого не было такой экспозиции — были инсталляции на подобную тему в багажнике какого-либо автомобиля

А у кого не было такой экспозиции — были инсталляции на подобную тему в багажнике какого-либо автомобиля

Фото: Анна Килимник

А если и этого не было — предлагалась удобная система перевозки вещей в багажнике, как в этом минивене Voyah Dream

А если и этого не было — предлагалась удобная система перевозки вещей в багажнике, как в этом минивене Voyah Dream

Фото: Анна Килимник

Стендистка отдыхает в инсталляции под названием Smart cockpit на стенде Dongfeng

Стендистка отдыхает в инсталляции под названием Smart cockpit на стенде Dongfeng

Фото: Дмитрий Гронский

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Новинка одного из китайских брендов перед премьерой

Фото: Дмитрий Гронский

Название этой марки на английском пишется так: YangWang, что в переводе с китайского означает «смотреть вверх» или «восхищаться». Новый бренд роскошных электромобилей принадлежит корпорации BYD. Внедорожник U8 — первая модель YangWang. В Шанхае показали две версии — U8 Premium Edition и Off-road Edition

Фото: Анна Килимник

Но главная премьера YangWang — гиперкар U9 с уникальной подвеской: на сцену во время презентации он выезжал сначала покачиваясь из стороны в сторону, а потом по разному меняя высоту подвески на каждом колесе, в завершении U9 и вовсе слегка подпрыгнул

Фото: Анна Килимник

Девушки-стриммеры на одном из стендов Шанхайского автосалона. Прямые трансляции, которые ведут молодые девушки, в Китае безумно популярны. При этом зачастую неважно, что именно делает девушка во время трансляции — ест, танцует или рассказывает про новый автомобиль

Фото: Анна Килимник

Если вы привыкли, что под маркой ABT тюнинг-переосмыслению подвергаются обычно автомобили немецких брендов, пора отвыкать: в Шанхае показали китайский седан с тюнингом от ABT — GAC Trumpchi Empow R·ABT

Фото: Анна Килимник

Концепт-кар BYD Song L был представлен публике впервые. Он относится к серии концептов BYD Dynasty и представляет собой электрический кроссовер B-класса

Фото: Анна Килимник

Еще одна мировая премьера BYD — Chaser 07. Это гибридный седан компактного класса, но с просторным салоном и запасом хода на электротяге в 200 км. Цена автомобиля в Китае составит от 200 000 до 250 000 юаней, что в переводе на наши деньги составляет 2,3 — 3,0 млн. руб.

Фото: Анна Килимник

Стенд бренда Poer на Шанхайском автосалоне

Фото: Анна Килимник

«В Германии у людей есть Mercedes AMG A Wagon 6Х6, но здесь, в Китае, у нас есть кое-что похожее», — сказал в своем ролике один из китайских блогеров. Он говорил о Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, а показывал своим зрителям трехосный Poer CyberPickup — гибридный пикап от компании Great Wall Motor, оснащенный четырьмя блокировками: по одной — в межколесных дифференциалах, и четвертой — в дифференциале между второй и третьей осями

Фото: Анна Килимник

Одним из шоу-стопперов стенда Poer был гибридный пикап с разбитой в его кузове двухэтажной палаткой

Фото: Анна Килимник

Тот же пикап, вид с противоположенной стороны

Фото: Анна Килимник

Главные новинки марки Haval в Шанхае — кроссоверы Ruge и Ruge Max (они же Xiaolong и Xiaolong Max на китайском рынке), построенные на новой гибридной полноприводной платформе Hi4 (HybridIntelligent 4WD) концерна Great Wall Motor

Фото: Анна Килимник

Салон Haval Ruge Max

Фото: Анна Килимник

Салон Haval Ruge. Какого бы уровня оснащение ни был новый китайский автомобиль, в нем найдется место для беспроводной зарядки сразу двух смартфонов

Фото: Анна Килимник

Примета китайского автошоу — многочисленные активности для посетителей с интересным призами

Фото: Анна Килимник

Еще одна новинка от компании Great Wall Motor — гибридный внедорожник Tank 400 Hi4-T

Фото: Анна Килимник

Вторая гибридная новинка под брендом Tank — Tank 500 Hi4-T

Фото: Анна Килимник

Вслед за моделью Funky Cat, которая была представлена в обновленном виде (на фото), бренд Ora, принадлежащий компании Great Wall Motor, представил также новый пятидверный электромобиль Lightning Cat

Фото: Анна Килимник

Еще одна мировая премьера Шанхая — среднеразмерный кроссовер HiPhi Y молодой китайской компании Human Horizons, в модельной линейке которой до этого было две модели. Запас хода HiPhi Y составляет до 810 километров. Так как задние двери машины имеют откидывающиеся вверх панели, формально автомобиль можно назвать семидверным

Фото: Анна Килимник

Марка Horwin показала в Шанхае электроскутер Senmenti 0, заявив запас хода до 300 км, зарядку батареи за 30 минут и разгон до 100 км/ч за 2,8 с

Фото: Анна Килимник

Концепт-байк Horwin, который в измененном дизайне должен пойти в серию

Фото: Анна Килимник

Компания Chery представила в Шанхае не только новые автомобили, но и новый бренд iCar, под которым планируется выпускать стильные и высокотехнологичные электромобили. На выставке показали концепт iCar GT (на фото)

Фото: Анна Килимник

В отличие от iCar GT, концепт внедорожника iCar 03 должен в ближайшее время стать серийной моделью

Фото: Анна Килимник

Новый внедорожник другого бренда компании Chery был представлен в гибридной версии и походном исполнении — Jetour T-1 C-DM

Фото: Анна Килимник

В качестве концепта в Шанхае показали гибридный седан Chery Arrizo Star. Его расход топлива — 3,8 л на 100 км пути, а запас хода составляет более 1500 км

Фото: Анна Килимник

Посетитель выставки фотографирует девушку на стенде марки Chery. При этом он не фотографирует автомобиль, рядом с которым она стоит. Между тем это седан Chery Arrizo 8, который скоро появится в продаже в России

Фото: Анна Килимник

Новинки хорошо уже знакомой в России марки Exeed — две модели, которые открывают премиальную серию электрических автомобилей этого бренда. Серия называется Exlantix, представленные новинки — это седан (на фото) и кроссовер

Фото: Анна Килимник

А это — кроссовер Exeed Exlantix. Надпись Sterra ET вводит в заблуждение, но таково название модели на местном, китайском рынке

Фото: Анна Килимник

Девушки Шанхайского автосалона

Фото: Дмитрий Гронский

Посетители автосалона впервые увидели первую полностью электрическую модель Omoda C5 e-QUA.

Фото: Анна Килимник

Новинка Шанхая и пятая модель в линейке компании Xpeng Motors, основанной всего-то пять лет назад — электрокроссовер Xpeng G6

Фото: Анна Килимник

Стенд марки Hongqi был одним из самый внушительных и одним из самых столпотворительных

Фото: Анна Килимник

Главная новинка в Шанхае от Hongqi — седан L5 второго поколения: автомобиль высшего класса для компартии КНР, который еще и поступит в свободную продажу

Фото: Дмитрий Гронский

Концепт-кар Hongqi E-LS с выдвигающимися и поворачивающимися сиденьями

Фото: Дмитрий Гронский

Концепт Hongqi E-LS, как и все автомобили этого бренда, вызывал небывалый ажотаж

Фото: Дмитрий Гронский

Электрический седан Hongqi E001 был показан на автосалоне в качестве концепта, но уже в конце года его серийная версия должна поступить в продажу. И хотя финального варианта автомобиля еще никто не видел, на него уже открыт «слепой» предзаказ

Фото: Анна Килимник

Китайская компания Rising Auto представила свой последний концепт кроссовера RC Essence

Фото: Анна Килимник

Подход к созданию нужной атмосферы на стнедах был весьма творческим

Фото: Анна Килимник

Латинские варианты надписей присутствовали на стендах далеко не всегда, и для тех, кто не знает китайского языка, на автосалоне не просто ориентироваться

Фото: Анна Килимник

Электрический компактный минивэн Arcfox Kaola создан для семей с маленькими детьми

Фото: Анна Килимник

У Arcfox Kaola есть детское кресло для новорожденных, камера, транслирующая на центральный экран как там чувствует себя ребенок на заднем сиденье, пеленальный столик, шторка для кормления и много других оригинальных опций, актуальных для тех, кто много перемещается вместе с младенцами

Фото: Анна Килимник

На снимке — особо богатое исполнение внедорожника BAIC BJ60

Фото: Анна Килимник

BAIC BJ60 Special Edition, вид изнутри

Фото: Анна Килимник

На стенде марки Foton красовались новые пикапы — Mars 7 (на фото) и Mars 9, обе модели — «мягкие» гибриды

Фото: Анна Килимник

В то время как у марки Wuling, которая удерживает за собой первенство по производству самых недорогих китайских автомобилей, стенда в Шанхае не было, это не значит, что на салоне не было представлено бюджетных машин. Например, можно было пощупать новинку прошлого года, Dayun Yuehu SUV, который в Китае продается за 75,5 тыс. юаней, что эквивалентно 900 тыс. руб.

Фото: Анна Килимник

Но Dayun Yuehu старается выглядеть дороже. Чего только стоит шайба переключения передач а-ля Jaguar

Фото: Анна Килимник

Одна из новинок компании Skyworth Auto — обновленный гибрид Skyworth HT-i II

Фото: Анна Килимник

Еще одна новинка Шанхая — электрический заднеприводный внедорожник Deepal S7. Deepal — это английское название марки Shenlan, которая является совместным проектом автомобильной компании Changan, производителя аккумуляторов CATL и технологического гиганта Huawei

Фото: Анна Килимник

Один из стендов на Шанхайском автосалоне

Фото: Анна Килимник

Еще одно СП Changan, CATL и Huawei — производитель электрических внедорожников Avatr Technology. Его новинка — эксклюзивная. Всего будет выпущено 500 экземпляров Avatr MMW, особой версии внедорожника Avatr 011, в разработке дизайна которого принимал участие Мэттью М. Уильямс (анг. Matthew M. Williams — отсюда аббревиатура MMW) — основатель 1017 ALYX 9SM и креативный директор Givenchy

Фото: Анна Килимник

Еще один дебют Шанхайского автосалона — серийный полноприводный электрический седан премиум-класса Voyah Passion, на который уже можно оформить предварительный заказ в России

Фото: Анна Килимник

Другая премьера Voyah — концепт i-Cozy

Фото: Дмитрий Гронский

Бренд Maxus, принадлежащий крупнейшей в Китае автокомпании SAIC Motor, представил на выставке Auto Shanghai 2023 электрический концепт пикапа GST рамной конструкции и с полноприводнй трансмиссией с четырьмя электродвигателями

Фото: Анна Килимник

Салон концепта Maxus GST

Фото: Анна Килимник

В углу стнеда Maxus стоял внушительного вида моторхоум — топовая модель целой линейки подобных домов на колесах. Эта двухэтажная модель с верандой имеет жилую площадь 18 м. кв. И стоит 2,88 млн юаней, что эквивалентно 33, 9 млн. руб.

Фото: Анна Килимник

Модели моторхоумов премиум-класса от китайской компании Armadillo

Фото: Анна Килимник

Еще один угловатый и бруталный электрический внедорожник Шанхайского автосалона — Mengshi M-Hero 917, его производство уже идет полным ходом на новом заводе Dongfeng в Хубее

Фото: Дмитрий Гронский

Скульптура на одном из стендов автосалона в Шанхае

Фото: Дмитрий Гронский

Главная новинка бреда NIO, которому, к слову, в следующем году исполнится 10 лет — электрический кроссовоер ES6

Фото: Анна Килимник

Бренд электромобилей IM Motors, который позиционируется как «высококачественный чисто электрический интеллектуальный автомобильный бренд», представил в Шанхае внедорожник IM Motors LS7. Но особое внимание российских посетителей вставки привлек логотип бренда, похожий на знак одного российского ресторана

Фото: Анна Килимник

Geely Geometry, больше известная в Китае и под именем Jili Jihe — марка, появившаяся на свет в 2019 году. Среди ее новинок — спецверсия самого маленького автомобиля в модельной линейке: Panda Mini W.T. Duck limited edition. Дизайн машины отсылает к популярному веб-комиксу What The Duck, который повествует о нелегкой доли утки-фотографа

Фото: Анна Килимник

Концепт The Next Day демонстрирует, какими будут будущие модели бренда Lynk & Co

Фото: Анна Килимник

Один из крупнейших англоязычных онлайн-ресурсов, пишущих про китайские автомобили, назвал новинку Zeekr X «самым обсуждаемым электрическим хэтчбеком». Это третья модель марки Zeekr, которая принадлежит компании Geely и была образована всего два года назад. Один из поводов «пообсуждать» Zeekr X в том, что Спирос Фотинос, глава Zeekr Europe, объявил на автосалоне, что бренд запланировал выход на европейский рынок до конца 2023 года, первые шоу-румы, в которых можно будет посмотреть в том числе на Zeekr X, будут открыты в Швеции и Нидерландах

Фото: Анна Килимник

Девушка на стенде Zeekr

Фото: Дмитрий Гронский

Один из концептов Dongfeng на стенде компании

Фото: Анна Килимник

Новую линейку электромобилей под названием eπ, пока лишь визуализированную в виде концепта, анонсировал Ши Цзяньсин, вице-президент компании Dongfeng Passenger Vehicle. Название eπ, которое можно произнести как «и-пи», образовано слиянием латинской буквы «e», указывавшей на электрическую силовую установку, и буквы греческого алфавита «π», которой обозначается число «Пи», математическая постоянная, равная отношению длины окружности к ее диаметру

Фото: Анна Килимник

Любая премьера на Шанхайском автосалоне многолюдна

Фото: Анна Килимник

Соседние стенды при этом пустеют

Фото: Анна Килимник

Экспозиция на тему похода или просто пикника на природе была почти на каждом стенде Шанхайского автосалона

Фото: Анна Килимник

А у кого не было такой экспозиции — были инсталляции на подобную тему в багажнике какого-либо автомобиля

Фото: Анна Килимник

А если и этого не было — предлагалась удобная система перевозки вещей в багажнике, как в этом минивене Voyah Dream

Фото: Анна Килимник

Стендистка отдыхает в инсталляции под названием Smart cockpit на стенде Dongfeng

Фото: Дмитрий Гронский

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