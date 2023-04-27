«Шанхайский полдень» — так называлась комедия с Джеки Чаном, снятая в ту пору, когда китайские товары были у нас синонимом чего-то дешевого, некачественного и одноразового. Еще лет десять назад с Шанхайского автосалона российские автомобильные журналисты присылали в основном смешные картинки, как в Поднебесной пытаются переосмысливать Porsche Cayenne или Range Rover Evoque. Но автосалон в Шанхае этого года можно считать поворотным во многих смыслах. Европейские и американские выставки начали закрываться еще до пандемии, и мероприятие в Шанхае теперь может поспорить разве что с Пекинским автошоу. Но главное — не сам салон, а экспоненты: китайские марки, которые из подражателей превратились в законодателей мод и поставщиков технологий.
Шанхайский полдень
Завершает работу крупнейшая в азиатском регионе автомобильная выставка
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