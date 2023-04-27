«Шанхайский полдень» — так называлась комедия с Джеки Чаном, снятая в ту пору, когда китайские товары были у нас синонимом чего-то дешевого, некачественного и одноразового. Еще лет десять назад с Шанхайского автосалона российские автомобильные журналисты присылали в основном смешные картинки, как в Поднебесной пытаются переосмысливать Porsche Cayenne или Range Rover Evoque. Но автосалон в Шанхае этого года можно считать поворотным во многих смыслах. Европейские и американские выставки начали закрываться еще до пандемии, и мероприятие в Шанхае теперь может поспорить разве что с Пекинским автошоу. Но главное — не сам салон, а экспоненты: китайские марки, которые из подражателей превратились в законодателей мод и поставщиков технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новинка одного из китайских брендов перед премьерой Фото: Дмитрий Гронский Название этой марки на английском пишется так: YangWang, что в переводе с китайского означает «смотреть вверх» или «восхищаться». Новый бренд роскошных электромобилей принадлежит корпорации BYD. Внедорожник U8 — первая модель YangWang. В Шанхае показали две версии — U8 Premium Edition и Off-road Edition Фото: Анна Килимник Но главная премьера YangWang — гиперкар U9 с уникальной подвеской: на сцену во время презентации он выезжал сначала покачиваясь из стороны в сторону, а потом по разному меняя высоту подвески на каждом колесе, в завершении U9 и вовсе слегка подпрыгнул Фото: Анна Килимник Девушки-стриммеры на одном из стендов Шанхайского автосалона. Прямые трансляции, которые ведут молодые девушки, в Китае безумно популярны. При этом зачастую неважно, что именно делает девушка во время трансляции — ест, танцует или рассказывает про новый автомобиль Фото: Анна Килимник Если вы привыкли, что под маркой ABT тюнинг-переосмыслению подвергаются обычно автомобили немецких брендов, пора отвыкать: в Шанхае показали китайский седан с тюнингом от ABT — GAC Trumpchi Empow R·ABT Фото: Анна Килимник Концепт-кар BYD Song L был представлен публике впервые. Он относится к серии концептов BYD Dynasty и представляет собой электрический кроссовер B-класса Фото: Анна Килимник Еще одна мировая премьера BYD — Chaser 07. Это гибридный седан компактного класса, но с просторным салоном и запасом хода на электротяге в 200 км. Цена автомобиля в Китае составит от 200 000 до 250 000 юаней, что в переводе на наши деньги составляет 2,3 — 3,0 млн. руб. Фото: Анна Килимник Стенд бренда Poer на Шанхайском автосалоне Фото: Анна Килимник «В Германии у людей есть Mercedes AMG A Wagon 6Х6, но здесь, в Китае, у нас есть кое-что похожее», — сказал в своем ролике один из китайских блогеров. Он говорил о Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, а показывал своим зрителям трехосный Poer CyberPickup — гибридный пикап от компании Great Wall Motor, оснащенный четырьмя блокировками: по одной — в межколесных дифференциалах, и четвертой — в дифференциале между второй и третьей осями Фото: Анна Килимник Одним из шоу-стопперов стенда Poer был гибридный пикап с разбитой в его кузове двухэтажной палаткой Фото: Анна Килимник Тот же пикап, вид с противоположенной стороны Фото: Анна Килимник Главные новинки марки Haval в Шанхае — кроссоверы Ruge и Ruge Max (они же Xiaolong и Xiaolong Max на китайском рынке), построенные на новой гибридной полноприводной платформе Hi4 (HybridIntelligent 4WD) концерна Great Wall Motor Фото: Анна Килимник Салон Haval Ruge Max Фото: Анна Килимник Салон Haval Ruge. Какого бы уровня оснащение ни был новый китайский автомобиль, в нем найдется место для беспроводной зарядки сразу двух смартфонов Фото: Анна Килимник Примета китайского автошоу — многочисленные активности для посетителей с интересным призами Фото: Анна Килимник Еще одна новинка от компании Great Wall Motor — гибридный внедорожник Tank 400 Hi4-T Фото: Анна Килимник Вторая гибридная новинка под брендом Tank — Tank 500 Hi4-T Фото: Анна Килимник Вслед за моделью Funky Cat, которая была представлена в обновленном виде (на фото), бренд Ora, принадлежащий компании Great Wall Motor, представил также новый пятидверный электромобиль Lightning Cat Фото: Анна Килимник Еще одна мировая премьера Шанхая — среднеразмерный кроссовер HiPhi Y молодой китайской компании Human Horizons, в модельной линейке которой до этого было две модели. Запас хода HiPhi Y составляет до 810 километров. Так как задние двери машины имеют откидывающиеся вверх панели, формально автомобиль можно назвать семидверным Фото: Анна Килимник Марка Horwin показала в Шанхае электроскутер Senmenti 0, заявив запас хода до 300 км, зарядку батареи за 30 минут и разгон до 100 км/ч за 2,8 с Фото: Анна Килимник Концепт-байк Horwin, который в измененном дизайне должен пойти в серию Фото: Анна Килимник Компания Chery представила в Шанхае не только новые автомобили, но и новый бренд iCar, под которым планируется выпускать стильные и высокотехнологичные электромобили. На выставке показали концепт iCar GT (на фото) Фото: Анна Килимник В отличие от iCar GT, концепт внедорожника iCar 03 должен в ближайшее время стать серийной моделью Фото: Анна Килимник Новый внедорожник другого бренда компании Chery был представлен в гибридной версии и походном исполнении — Jetour T-1 C-DM Фото: Анна Килимник В качестве концепта в Шанхае показали гибридный седан Chery Arrizo Star. Его расход топлива — 3,8 л на 100 км пути, а запас хода составляет более 1500 км Фото: Анна Килимник Посетитель выставки фотографирует девушку на стенде марки Chery. При этом он не фотографирует автомобиль, рядом с которым она стоит. Между тем это седан Chery Arrizo 8, который скоро появится в продаже в России Фото: Анна Килимник Новинки хорошо уже знакомой в России марки Exeed — две модели, которые открывают премиальную серию электрических автомобилей этого бренда. Серия называется Exlantix, представленные новинки — это седан (на фото) и кроссовер Фото: Анна Килимник А это — кроссовер Exeed Exlantix. Надпись Sterra ET вводит в заблуждение, но таково название модели на местном, китайском рынке Фото: Анна Килимник Девушки Шанхайского автосалона Фото: Дмитрий Гронский Посетители автосалона впервые увидели первую полностью электрическую модель Omoda C5 e-QUA. Фото: Анна Килимник Новинка Шанхая и пятая модель в линейке компании Xpeng Motors, основанной всего-то пять лет назад — электрокроссовер Xpeng G6 Фото: Анна Килимник Стенд марки Hongqi был одним из самый внушительных и одним из самых столпотворительных Фото: Анна Килимник Главная новинка в Шанхае от Hongqi — седан L5 второго поколения: автомобиль высшего класса для компартии КНР, который еще и поступит в свободную продажу Фото: Дмитрий Гронский Концепт-кар Hongqi E-LS с выдвигающимися и поворачивающимися сиденьями Фото: Дмитрий Гронский Концепт Hongqi E-LS, как и все автомобили этого бренда, вызывал небывалый ажотаж Фото: Дмитрий Гронский Электрический седан Hongqi E001 был показан на автосалоне в качестве концепта, но уже в конце года его серийная версия должна поступить в продажу. И хотя финального варианта автомобиля еще никто не видел, на него уже открыт «слепой» предзаказ Фото: Анна Килимник Китайская компания Rising Auto представила свой последний концепт кроссовера RC Essence Фото: Анна Килимник Подход к созданию нужной атмосферы на стнедах был весьма творческим Фото: Анна Килимник Латинские варианты надписей присутствовали на стендах далеко не всегда, и для тех, кто не знает китайского языка, на автосалоне не просто ориентироваться Фото: Анна Килимник Электрический компактный минивэн Arcfox Kaola создан для семей с маленькими детьми Фото: Анна Килимник У Arcfox Kaola есть детское кресло для новорожденных, камера, транслирующая на центральный экран как там чувствует себя ребенок на заднем сиденье, пеленальный столик, шторка для кормления и много других оригинальных опций, актуальных для тех, кто много перемещается вместе с младенцами Фото: Анна Килимник На снимке — особо богатое исполнение внедорожника BAIC BJ60 Фото: Анна Килимник BAIC BJ60 Special Edition, вид изнутри Фото: Анна Килимник На стенде марки Foton красовались новые пикапы — Mars 7 (на фото) и Mars 9, обе модели — «мягкие» гибриды Фото: Анна Килимник В то время как у марки Wuling, которая удерживает за собой первенство по производству самых недорогих китайских автомобилей, стенда в Шанхае не было, это не значит, что на салоне не было представлено бюджетных машин. Например, можно было пощупать новинку прошлого года, Dayun Yuehu SUV, который в Китае продается за 75,5 тыс. юаней, что эквивалентно 900 тыс. руб. Фото: Анна Килимник Но Dayun Yuehu старается выглядеть дороже. Чего только стоит шайба переключения передач а-ля Jaguar Фото: Анна Килимник Одна из новинок компании Skyworth Auto — обновленный гибрид Skyworth HT-i II Фото: Анна Килимник Еще одна новинка Шанхая — электрический заднеприводный внедорожник Deepal S7. Deepal — это английское название марки Shenlan, которая является совместным проектом автомобильной компании Changan, производителя аккумуляторов CATL и технологического гиганта Huawei Фото: Анна Килимник Один из стендов на Шанхайском автосалоне Фото: Анна Килимник Еще одно СП Changan, CATL и Huawei — производитель электрических внедорожников Avatr Technology. Его новинка — эксклюзивная. Всего будет выпущено 500 экземпляров Avatr MMW, особой версии внедорожника Avatr 011, в разработке дизайна которого принимал участие Мэттью М. Уильямс (анг. Matthew M. Williams — отсюда аббревиатура MMW) — основатель 1017 ALYX 9SM и креативный директор Givenchy Фото: Анна Килимник Еще один дебют Шанхайского автосалона — серийный полноприводный электрический седан премиум-класса Voyah Passion, на который уже можно оформить предварительный заказ в России Фото: Анна Килимник Другая премьера Voyah — концепт i-Cozy Фото: Дмитрий Гронский Бренд Maxus, принадлежащий крупнейшей в Китае автокомпании SAIC Motor, представил на выставке Auto Shanghai 2023 электрический концепт пикапа GST рамной конструкции и с полноприводнй трансмиссией с четырьмя электродвигателями Фото: Анна Килимник Салон концепта Maxus GST Фото: Анна Килимник В углу стнеда Maxus стоял внушительного вида моторхоум — топовая модель целой линейки подобных домов на колесах. Эта двухэтажная модель с верандой имеет жилую площадь 18 м. кв. И стоит 2,88 млн юаней, что эквивалентно 33, 9 млн. руб. Фото: Анна Килимник Модели моторхоумов премиум-класса от китайской компании Armadillo Фото: Анна Килимник Еще один угловатый и бруталный электрический внедорожник Шанхайского автосалона — Mengshi M-Hero 917, его производство уже идет полным ходом на новом заводе Dongfeng в Хубее Фото: Дмитрий Гронский Скульптура на одном из стендов автосалона в Шанхае Фото: Дмитрий Гронский Главная новинка бреда NIO, которому, к слову, в следующем году исполнится 10 лет — электрический кроссовоер ES6 Фото: Анна Килимник Бренд электромобилей IM Motors, который позиционируется как «высококачественный чисто электрический интеллектуальный автомобильный бренд», представил в Шанхае внедорожник IM Motors LS7. Но особое внимание российских посетителей вставки привлек логотип бренда, похожий на знак одного российского ресторана Фото: Анна Килимник Geely Geometry, больше известная в Китае и под именем Jili Jihe — марка, появившаяся на свет в 2019 году. Среди ее новинок — спецверсия самого маленького автомобиля в модельной линейке: Panda Mini W.T. Duck limited edition. Дизайн машины отсылает к популярному веб-комиксу What The Duck, который повествует о нелегкой доли утки-фотографа Фото: Анна Килимник Концепт The Next Day демонстрирует, какими будут будущие модели бренда Lynk & Co Фото: Анна Килимник Один из крупнейших англоязычных онлайн-ресурсов, пишущих про китайские автомобили, назвал новинку Zeekr X «самым обсуждаемым электрическим хэтчбеком». Это третья модель марки Zeekr, которая принадлежит компании Geely и была образована всего два года назад. Один из поводов «пообсуждать» Zeekr X в том, что Спирос Фотинос, глава Zeekr Europe, объявил на автосалоне, что бренд запланировал выход на европейский рынок до конца 2023 года, первые шоу-румы, в которых можно будет посмотреть в том числе на Zeekr X, будут открыты в Швеции и Нидерландах Фото: Анна Килимник Девушка на стенде Zeekr Фото: Дмитрий Гронский Один из концептов Dongfeng на стенде компании Фото: Анна Килимник Новую линейку электромобилей под названием eπ, пока лишь визуализированную в виде концепта, анонсировал Ши Цзяньсин, вице-президент компании Dongfeng Passenger Vehicle. Название eπ, которое можно произнести как «и-пи», образовано слиянием латинской буквы «e», указывавшей на электрическую силовую установку, и буквы греческого алфавита «π», которой обозначается число «Пи», математическая постоянная, равная отношению длины окружности к ее диаметру Фото: Анна Килимник Любая премьера на Шанхайском автосалоне многолюдна Фото: Анна Килимник Соседние стенды при этом пустеют Фото: Анна Килимник Экспозиция на тему похода или просто пикника на природе была почти на каждом стенде Шанхайского автосалона Фото: Анна Килимник А у кого не было такой экспозиции — были инсталляции на подобную тему в багажнике какого-либо автомобиля Фото: Анна Килимник А если и этого не было — предлагалась удобная система перевозки вещей в багажнике, как в этом минивене Voyah Dream Фото: Анна Килимник Стендистка отдыхает в инсталляции под названием Smart cockpit на стенде Dongfeng Фото: Дмитрий Гронский Следующая фотография 1 / 72 Новинка одного из китайских брендов перед премьерой Фото: Дмитрий Гронский Название этой марки на английском пишется так: YangWang, что в переводе с китайского означает «смотреть вверх» или «восхищаться». Новый бренд роскошных электромобилей принадлежит корпорации BYD. Внедорожник U8 — первая модель YangWang. В Шанхае показали две версии — U8 Premium Edition и Off-road Edition Фото: Анна Килимник Но главная премьера YangWang — гиперкар U9 с уникальной подвеской: на сцену во время презентации он выезжал сначала покачиваясь из стороны в сторону, а потом по разному меняя высоту подвески на каждом колесе, в завершении U9 и вовсе слегка подпрыгнул Фото: Анна Килимник Девушки-стриммеры на одном из стендов Шанхайского автосалона. Прямые трансляции, которые ведут молодые девушки, в Китае безумно популярны. При этом зачастую неважно, что именно делает девушка во время трансляции — ест, танцует или рассказывает про новый автомобиль Фото: Анна Килимник Если вы привыкли, что под маркой ABT тюнинг-переосмыслению подвергаются обычно автомобили немецких брендов, пора отвыкать: в Шанхае показали китайский седан с тюнингом от ABT — GAC Trumpchi Empow R·ABT Фото: Анна Килимник Концепт-кар BYD Song L был представлен публике впервые. Он относится к серии концептов BYD Dynasty и представляет собой электрический кроссовер B-класса Фото: Анна Килимник Еще одна мировая премьера BYD — Chaser 07. Это гибридный седан компактного класса, но с просторным салоном и запасом хода на электротяге в 200 км. Цена автомобиля в Китае составит от 200 000 до 250 000 юаней, что в переводе на наши деньги составляет 2,3 — 3,0 млн. руб. Фото: Анна Килимник Стенд бренда Poer на Шанхайском автосалоне Фото: Анна Килимник «В Германии у людей есть Mercedes AMG A Wagon 6Х6, но здесь, в Китае, у нас есть кое-что похожее», — сказал в своем ролике один из китайских блогеров. Он говорил о Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, а показывал своим зрителям трехосный Poer CyberPickup — гибридный пикап от компании Great Wall Motor, оснащенный четырьмя блокировками: по одной — в межколесных дифференциалах, и четвертой — в дифференциале между второй и третьей осями Фото: Анна Килимник Одним из шоу-стопперов стенда Poer был гибридный пикап с разбитой в его кузове двухэтажной палаткой Фото: Анна Килимник Тот же пикап, вид с противоположенной стороны Фото: Анна Килимник Главные новинки марки Haval в Шанхае — кроссоверы Ruge и Ruge Max (они же Xiaolong и Xiaolong Max на китайском рынке), построенные на новой гибридной полноприводной платформе Hi4 (HybridIntelligent 4WD) концерна Great Wall Motor Фото: Анна Килимник Салон Haval Ruge Max Фото: Анна Килимник Салон Haval Ruge. Какого бы уровня оснащение ни был новый китайский автомобиль, в нем найдется место для беспроводной зарядки сразу двух смартфонов Фото: Анна Килимник Примета китайского автошоу — многочисленные активности для посетителей с интересным призами Фото: Анна Килимник Еще одна новинка от компании Great Wall Motor — гибридный внедорожник Tank 400 Hi4-T Фото: Анна Килимник Вторая гибридная новинка под брендом Tank — Tank 500 Hi4-T Фото: Анна Килимник Вслед за моделью Funky Cat, которая была представлена в обновленном виде (на фото), бренд Ora, принадлежащий компании Great Wall Motor, представил также новый пятидверный электромобиль Lightning Cat Фото: Анна Килимник Еще одна мировая премьера Шанхая — среднеразмерный кроссовер HiPhi Y молодой китайской компании Human Horizons, в модельной линейке которой до этого было две модели. Запас хода HiPhi Y составляет до 810 километров. Так как задние двери машины имеют откидывающиеся вверх панели, формально автомобиль можно назвать семидверным Фото: Анна Килимник Марка Horwin показала в Шанхае электроскутер Senmenti 0, заявив запас хода до 300 км, зарядку батареи за 30 минут и разгон до 100 км/ч за 2,8 с Фото: Анна Килимник Концепт-байк Horwin, который в измененном дизайне должен пойти в серию Фото: Анна Килимник Компания Chery представила в Шанхае не только новые автомобили, но и новый бренд iCar, под которым планируется выпускать стильные и высокотехнологичные электромобили. На выставке показали концепт iCar GT (на фото) Фото: Анна Килимник В отличие от iCar GT, концепт внедорожника iCar 03 должен в ближайшее время стать серийной моделью Фото: Анна Килимник Новый внедорожник другого бренда компании Chery был представлен в гибридной версии и походном исполнении — Jetour T-1 C-DM Фото: Анна Килимник В качестве концепта в Шанхае показали гибридный седан Chery Arrizo Star. Его расход топлива — 3,8 л на 100 км пути, а запас хода составляет более 1500 км Фото: Анна Килимник Посетитель выставки фотографирует девушку на стенде марки Chery. При этом он не фотографирует автомобиль, рядом с которым она стоит. Между тем это седан Chery Arrizo 8, который скоро появится в продаже в России Фото: Анна Килимник Новинки хорошо уже знакомой в России марки Exeed — две модели, которые открывают премиальную серию электрических автомобилей этого бренда. Серия называется Exlantix, представленные новинки — это седан (на фото) и кроссовер Фото: Анна Килимник А это — кроссовер Exeed Exlantix. Надпись Sterra ET вводит в заблуждение, но таково название модели на местном, китайском рынке Фото: Анна Килимник Девушки Шанхайского автосалона Фото: Дмитрий Гронский Посетители автосалона впервые увидели первую полностью электрическую модель Omoda C5 e-QUA. Фото: Анна Килимник Новинка Шанхая и пятая модель в линейке компании Xpeng Motors, основанной всего-то пять лет назад — электрокроссовер Xpeng G6 Фото: Анна Килимник Стенд марки Hongqi был одним из самый внушительных и одним из самых столпотворительных Фото: Анна Килимник Главная новинка в Шанхае от Hongqi — седан L5 второго поколения: автомобиль высшего класса для компартии КНР, который еще и поступит в свободную продажу Фото: Дмитрий Гронский Концепт-кар Hongqi E-LS с выдвигающимися и поворачивающимися сиденьями Фото: Дмитрий Гронский Концепт Hongqi E-LS, как и все автомобили этого бренда, вызывал небывалый ажотаж Фото: Дмитрий Гронский Электрический седан Hongqi E001 был показан на автосалоне в качестве концепта, но уже в конце года его серийная версия должна поступить в продажу. И хотя финального варианта автомобиля еще никто не видел, на него уже открыт «слепой» предзаказ Фото: Анна Килимник Китайская компания Rising Auto представила свой последний концепт кроссовера RC Essence Фото: Анна Килимник Подход к созданию нужной атмосферы на стнедах был весьма творческим Фото: Анна Килимник Латинские варианты надписей присутствовали на стендах далеко не всегда, и для тех, кто не знает китайского языка, на автосалоне не просто ориентироваться Фото: Анна Килимник Электрический компактный минивэн Arcfox Kaola создан для семей с маленькими детьми Фото: Анна Килимник У Arcfox Kaola есть детское кресло для новорожденных, камера, транслирующая на центральный экран как там чувствует себя ребенок на заднем сиденье, пеленальный столик, шторка для кормления и много других оригинальных опций, актуальных для тех, кто много перемещается вместе с младенцами Фото: Анна Килимник На снимке — особо богатое исполнение внедорожника BAIC BJ60 Фото: Анна Килимник BAIC BJ60 Special Edition, вид изнутри Фото: Анна Килимник На стенде марки Foton красовались новые пикапы — Mars 7 (на фото) и Mars 9, обе модели — «мягкие» гибриды Фото: Анна Килимник В то время как у марки Wuling, которая удерживает за собой первенство по производству самых недорогих китайских автомобилей, стенда в Шанхае не было, это не значит, что на салоне не было представлено бюджетных машин. Например, можно было пощупать новинку прошлого года, Dayun Yuehu SUV, который в Китае продается за 75,5 тыс. юаней, что эквивалентно 900 тыс. руб. Фото: Анна Килимник Но Dayun Yuehu старается выглядеть дороже. Чего только стоит шайба переключения передач а-ля Jaguar Фото: Анна Килимник Одна из новинок компании Skyworth Auto — обновленный гибрид Skyworth HT-i II Фото: Анна Килимник Еще одна новинка Шанхая — электрический заднеприводный внедорожник Deepal S7. Deepal — это английское название марки Shenlan, которая является совместным проектом автомобильной компании Changan, производителя аккумуляторов CATL и технологического гиганта Huawei Фото: Анна Килимник Один из стендов на Шанхайском автосалоне Фото: Анна Килимник Еще одно СП Changan, CATL и Huawei — производитель электрических внедорожников Avatr Technology. Его новинка — эксклюзивная. Всего будет выпущено 500 экземпляров Avatr MMW, особой версии внедорожника Avatr 011, в разработке дизайна которого принимал участие Мэттью М. Уильямс (анг. Matthew M. Williams — отсюда аббревиатура MMW) — основатель 1017 ALYX 9SM и креативный директор Givenchy Фото: Анна Килимник Еще один дебют Шанхайского автосалона — серийный полноприводный электрический седан премиум-класса Voyah Passion, на который уже можно оформить предварительный заказ в России Фото: Анна Килимник Другая премьера Voyah — концепт i-Cozy Фото: Дмитрий Гронский Бренд Maxus, принадлежащий крупнейшей в Китае автокомпании SAIC Motor, представил на выставке Auto Shanghai 2023 электрический концепт пикапа GST рамной конструкции и с полноприводнй трансмиссией с четырьмя электродвигателями Фото: Анна Килимник Салон концепта Maxus GST Фото: Анна Килимник В углу стнеда Maxus стоял внушительного вида моторхоум — топовая модель целой линейки подобных домов на колесах. Эта двухэтажная модель с верандой имеет жилую площадь 18 м. кв. И стоит 2,88 млн юаней, что эквивалентно 33, 9 млн. руб. Фото: Анна Килимник Модели моторхоумов премиум-класса от китайской компании Armadillo Фото: Анна Килимник Еще один угловатый и бруталный электрический внедорожник Шанхайского автосалона — Mengshi M-Hero 917, его производство уже идет полным ходом на новом заводе Dongfeng в Хубее Фото: Дмитрий Гронский Скульптура на одном из стендов автосалона в Шанхае Фото: Дмитрий Гронский Главная новинка бреда NIO, которому, к слову, в следующем году исполнится 10 лет — электрический кроссовоер ES6 Фото: Анна Килимник Бренд электромобилей IM Motors, который позиционируется как «высококачественный чисто электрический интеллектуальный автомобильный бренд», представил в Шанхае внедорожник IM Motors LS7. Но особое внимание российских посетителей вставки привлек логотип бренда, похожий на знак одного российского ресторана Фото: Анна Килимник Geely Geometry, больше известная в Китае и под именем Jili Jihe — марка, появившаяся на свет в 2019 году. Среди ее новинок — спецверсия самого маленького автомобиля в модельной линейке: Panda Mini W.T. Duck limited edition. Дизайн машины отсылает к популярному веб-комиксу What The Duck, который повествует о нелегкой доли утки-фотографа Фото: Анна Килимник Концепт The Next Day демонстрирует, какими будут будущие модели бренда Lynk & Co Фото: Анна Килимник Один из крупнейших англоязычных онлайн-ресурсов, пишущих про китайские автомобили, назвал новинку Zeekr X «самым обсуждаемым электрическим хэтчбеком». Это третья модель марки Zeekr, которая принадлежит компании Geely и была образована всего два года назад. Один из поводов «пообсуждать» Zeekr X в том, что Спирос Фотинос, глава Zeekr Europe, объявил на автосалоне, что бренд запланировал выход на европейский рынок до конца 2023 года, первые шоу-румы, в которых можно будет посмотреть в том числе на Zeekr X, будут открыты в Швеции и Нидерландах Фото: Анна Килимник Девушка на стенде Zeekr Фото: Дмитрий Гронский Один из концептов Dongfeng на стенде компании Фото: Анна Килимник Новую линейку электромобилей под названием eπ, пока лишь визуализированную в виде концепта, анонсировал Ши Цзяньсин, вице-президент компании Dongfeng Passenger Vehicle. Название eπ, которое можно произнести как «и-пи», образовано слиянием латинской буквы «e», указывавшей на электрическую силовую установку, и буквы греческого алфавита «π», которой обозначается число «Пи», математическая постоянная, равная отношению длины окружности к ее диаметру Фото: Анна Килимник Любая премьера на Шанхайском автосалоне многолюдна Фото: Анна Килимник Соседние стенды при этом пустеют Фото: Анна Килимник Экспозиция на тему похода или просто пикника на природе была почти на каждом стенде Шанхайского автосалона Фото: Анна Килимник А у кого не было такой экспозиции — были инсталляции на подобную тему в багажнике какого-либо автомобиля Фото: Анна Килимник А если и этого не было — предлагалась удобная система перевозки вещей в багажнике, как в этом минивене Voyah Dream Фото: Анна Килимник Стендистка отдыхает в инсталляции под названием Smart cockpit на стенде Dongfeng Фото: Дмитрий Гронский