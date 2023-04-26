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В Усть-Лабинске в ДТП один человек погиб и один пострадал

В Усть-Лабинске в аварии с Toyota RAV4 и Nissan Presage один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: отдел БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

Фото: отдел БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 25 апреля 2023 года около 14 часов на пересечении улиц Клепикова и Рубина. По предварительным данным, 57-летний водитель Toyota RAV4 на перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Nissan Presage, которым управлял 84-летний водитель. Второй двигался по главной дороге, от удара его машина выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом «Маз» под управлением 24 летнего водителя, буксирующего прицеп «СЗАП».

На месте аварии от полученных ранений скончался пожилой водитель Nissan Presage. Его пассажира с травмами различного характера доставили в медучреждение. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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