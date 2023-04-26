Глава МЧС Куренков: нарушения пожарной безопасности в Сосьве обнаружили в начале апреля

Руководитель МЧС РФ Александр Куренков заявил, что нарушения требований пожарной безопасности в поселке Сосьва (Свердловская области) были выявлены еще в начале апреля. По словам министра, нарушения обнаружили в ходе выездной внеплановой проверки, которая проводилась с 6 по 12 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В ходе проверки было выявлено четыре нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Было выдано предписание об их устранении. К ответственным лицам применено административное наказание»,– пояснил господин Куренков.

Напомним, накануне в Сосьве начался крупный пожар, площадь которого достигла 9 тыс. кв. м. Сейчас огонь локализован. В результате инцидента сгорели более 90 жилых домов и лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) для заключенных. При пожаре погиб 62-летний мужчина.

За ситуацией в Сосьве следит президент Владимир Путин. Он поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 2 мая доложить о мерах помощи гражданам, потерявшим жилье.

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