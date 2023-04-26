90% покупок недвижимости в Сочи совершают жители других городов

До 90% продаж недвижимости в Сочи приходится на иногородних клиентов. Об этом в своем выступлении на «Всероссийском жилищном конгрессе-2023» рассказала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

По ее словам, доля иногородних высока и в других городах Краснодарского края, но там она несколько ниже — от 40 до 70% покупателей.

Стоимость квадратного метра в Сочи продолжает расти. За 2022 год в классе «эконом» она увеличилась с 292 до 306 тыс. руб., а в «бизнес» с 564 до 596 тыс. В сегменте «премиум» цена уже может достигать 2,4 млн. Курорт продолжает привлекать как отдыхающих, так и покупателей жилья со всей страны. А рост цен, который наблюдается на протяжении многих лет, делает его крайне инвестиционно-привлекательным.

«С каждым годом в Сочи приезжает все большее количество людей. Курорт остается открытым и доступным для россиян, количество авиарейсов увеличивается. Согласно опросам, людей привлекают солнце, море, горнолыжная инфраструктура, развитая гастрономия, а также возможность уделять больше внимания своему здоровью благодаря теплому климату»,— прокомментировала Ольга Нарт.

Среди трендов она отметила большой запрос на недвижимость с отделкой и меблировкой. Клиенты ориентируются на максимальный комфорт и готовые решения. Также важность для покупателей представляет бесшовность заключения сделки и возможность осуществлять ее, не покидая своего города.

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