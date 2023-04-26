Выставка UMIDS стала одним из главных отраслевых событий России в 2023 году

25-я Юбилейная Международная выставка мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства UMIDS успешно состоялась в Краснодаре с 5 по 8 апреля 2023 года в ВКК «Экспоград Юг». Организатор — компания MVK.

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В этом году выставка вновь стала одним из самых масштабных и эффективных мероприятий мебельного выставочного сезона в России. Площадь экспозиции 380 компаний-участников составила 31 000 кв.м. Участники из России, Беларуси, Китая, Турции, Казахстана, Италии и Германии представили, как готовую мебель и предметы интерьера, так и оборудование, комплектующие для производства мебели и деревообработки.

За 4 дня выставку посетили 16 427 человек из десятков регионов России и других стран. Среди них — собственники и руководители мебельных производств, технологи, байеры торговых сетей, мебельных магазинов, дизайнеры интерьера, представители ресторанно-гостиничного бизнеса и другие специалисты мебельной индустрии.

Особое внимание в этом году было отведено направлению «Оборудование. Комплектующие».

В павильоне №2 посетители могли ознакомиться с огромным перечнем оборудования, представленного 47 поставщиками из России, Турции, Китая, Германии, Италии, среди них LIGA, КАМИ, СТАНКОДРЕВ, FELDER GROUP, NANXING, МДМ-ТЕХНО, ALTENDORF, а также новые для российского рынка компании — SREDA (Россия), KATAY (Турция), KRAVD (Россия), ВЕТТОРЕ МФ (Россия), KOOCUT CUTTING TECHNOLOGY (SICHUAN) (Китай) и другие. Особый масштаб приобрела экспозиция действующих станков: 150 станков единиц техники были представлены на стендах участников в постоянном рабочем режиме.

Павильон №4 заняла экспозиция комплектующих для производства мебели. Выставка показала, что российский рынок комплектующих уверенно заполняется новыми именами — из 118 компаний 36 принимали участие в выставке впервые. Среди экспонентов FGV, Т.Б.М., KASTAMONU, KRONOSPAN, POLCHEM АРИКОН, ЕВРОСТИЛЬ, ТЕХНОКОЛОР, DEWILUX, ТАДЖ VELVETEX, ТОТАЛ М, РЕЧИЦАДРЕВ (Беларусь), АМК-ТРОЯ и другие.

Раздел «Мебель. Предметы интерьера» располагался в павильонах 1 и 3 и включал 196 экспонентов, 85 из которых — новые участники выставки. Производители мебели из России, Беларуси, Китая и Казахстана представили свои новые коллекции. Среди участников раздела: ASKONA, ОЛМЕКО, 4SIS, FORTUNA HOME, MGS МЕБЕЛЬ, TETCHAIR, АФИНА МЕБЕЛЬ, FLORENTINA, АВРОРА ДМФ, ARDONI, АССОЦИАЦИЯ ГК АСМ, LEVOX, AMIK, SALONI и многие другие.

В первый день работы выставки состоялась церемония открытия, в который приняли участие Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов, директор обособленного подразделения в городе Краснодаре компании MVK Елена Тельнова.

«В прошлом году из-за санкций у компаний края были опасения, где брать фурнитуру и комплектующие, как перестраивать логистику. Но нашему бизнесу никакие вызовы не страшны. И сегодня мы видим результат — выставка увеличилась на треть, а компании региона укрепили свои позиции. На 17 процентов вырос объем отгрузки продукции в мебельной отрасли. Более 400 предприятий выпускают качественную мебель для комфорта наших домов, офисов, гостиниц, школ и детских садов» — отметил Вениамин Кондратьев.

«Я хочу отметить, что очень многое на Кубани делается для поддержки промышленности. Есть необходимая нормативно-правовая база, оказываются региональные меры поддержки, в число которых можно отнести и сегодняшнюю выставку. Итогом является то, что индекс промышленного производства региона уже на протяжении длительного времени выше среднероссийского показателя» — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Деловая программа

Мероприятия для специалистов на UMIDS разделены по направлениям отрасли. Интересные для профессионального развития темы смогли найти производители и продавцы мебели, дизайнеры, специалисты продаж.

5-6 апреля состоялся Дизайн-лекторий, на котором 14 экспертов поделились своим опытом и наблюдениями на актуальные темы — тренды, личный бренд дизайнера, успешная реализация проектов. Организатор: компания MVK.

5-7 апреля проходил Furniture Retail Forum Krasnodar. Практический форум для производителей и продавцов мебели. В основную повестку мероприятия вошли такие темы, как: цифровизация бизнеса, продвижение на маркетплейсах, маркетинговые решения и другие. Организатор: Коммуникационное агентство FC Project.

7 апреля работала Большая практическая мебельная конференция по продажам для собственников и топ-менеджеров «Мебельный бизнес по-русски», организованная агентством «МИР» (Мебель.Инвестиции.Ритейл). Эксперты продаж поделились современными методами решения проблем продвижения товара, управления персоналом, привлечения клиентов.

Выставка прошла при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Администрации Краснодарского края, Министерство промышленной политики Краснодарского края, Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, Администрации муниципального образования город Краснодар, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

Следующая выставка UMIDS пройдет 3–6 апреля 2024 года в Краснодаре, в ВКК «Экспоград Юг». Отправить заявку на участие в выставке UMIDS 2024 можно на сайте www.umids.ru

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