В Екатеринбурге с 28 апреля по 1 мая изменится схема движения автобусов № 53, 077, 57А

Схема движения автобусных маршрутов № 53, 077, 57А будет изменена с 22:00 28 апреля по 12:00 1 мая, сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга. Изменения связаны с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии на улице 2-я Новосибирская.

Автобусы направят в объезд по улицам 2-я Новосибирская – Умельцев – Городская – Чемпионов. Временно отменяются остановки «2-я Новосибирская», «Энерготехникум» (в направлении к «Ритейл-парку»), переносится остановка «Чемпионов» (в направлении от Ритейл-парка). Вводятся остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская», «поселок Совхозный».

Новая схема движения автобусных маршрутов:

маршрут № 077: Нескучная — Лучистая — Любви — Золотистый бульвар — Чемпионов — Городская — Умельцев — 2-я Новосибирская — далее по маршруту

маршрут № 53: Нескучная — Лучистая — Любви — Золотистый бульвар — Чемпионов — Городская — Умельцев — 2-я Новосибирская — далее по маршруту

маршрут № 57А: Чемпионов — Городская — Умельцев — 2-я Новосибирская — Окружная — далее по маршруту.

Напомним, во время подготовки к Параду Победы 18, 20, 25 и 27 апреля в Екатеринбурге несколько раз перекроют более 10 улиц. Кроме того, в Екатеринбурге с 29 апреля по 12 мая закроют движение по переулку Базовому из-за строительства развязки у «Калины».

Диана Сунагатуллина

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