В Сочи на дополнительную соцподдержку ветеранов войны выделили более 33 млн рублей

В 2023 году из бюджета Сочи на дополнительную социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны выделили более 33 млн руб. Размер ежемесячных выплат увеличили почти в 2,5 раза, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Сейчас в Сочи живет более 1,1 тыс. ветеранов. Особое внимание уделяется 66 участникам и инвалидам ВОВ. На дополнительные единовременные выплаты ветеранам к 78-й годовщине Великой Победы выделят 6,3 млн руб.

«Помогаем в решении бытовых вопросов, оказываем всестороннее содействие в организации медицинской помощи и предоставлении санаторно-курортного лечения. Только в этом году санаториями курорта выделено более 100 путевок на весенне-осенний период»,— отметила замглавы Сочи Елена Канюк.

К годовщине Победы власти Сочи подготовили также ветеранам дополнительные единовременные выплаты в размере от 5 до 10 тыс. руб. Всего на эти цели из бюджета курорта выделили около 15 млн руб.

Татьяна Ручкина

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