В Краснодаре преподавателям онлайн-школ обещают зарплату до 100 тысяч рублей

Преподавателям онлайн-школ в Краснодаре готовы платить зарплату до 100 тыс. руб. в зависимости от количества проведенных занятий, сообщил «Ъ-Кубань» региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Сергей Коновалов.

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По словам господина Коновалова, на эту сумму могут рассчитывать педагоги по математике, физике или информатике, если будут работать полный день.

На «Авито Работе» в Краснодаре число вакансий в сфере образования в I квартале 2023 года увеличилось на 51% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А если сравнивать I квартал 2023 года с IV кварталом 2022-го, то рост составил 16%.

«Работодательская активность на платформе связана как с востребованностью кадров, так и с повышением популярности онлайн-площадок по поиску персонала. Интернет-платформами для найма все чаще пользуются и сами организации, и люди, ищущие работу. Соискательская активность в сфере образования тоже показывает положительную динамику. Год к году она выросла на 21%, по сравнению с IV кварталом — на 16%. В целом рынок труда сейчас — это рынок соискателей, где они могут выбирать вакансии из большого числа вариантов, с учетом своего опыта и образования, предлагаемых условий и зарплат»,— отметил собеседник «Ъ-Кубань».

Объявлений о найме именно для учителей за год стало на 71% больше, интерес к ним со стороны кандидатов вырос на 24%. Уже есть вакансии и на новый 2023–2024 учебный год.

Как рассказал Сергей Коновалов, одному из краснодарских образовательных центров нужен учитель математики, а в Сочи на следующий учебный год примут учителя начальных классов. Рабочие места в школах найдутся и сейчас, в конце учебного года. В Динском районе требуется учитель русского языка и литературы, которому готовы компенсировать расходы на аренду жилья и коммунальные услуги.

«Больше объявлений о найме в частные школы и семейные классы. Развитие такой формы образования тоже способствует увеличению рабочих мест для педагогов, в том числе на условиях совместительства. К примеру, в частную школу в Анапе требуется учитель биологии для проведения уроков в двух пятых классах. За несколько часов в неделю ему обещают ежемесячную оплату от 30 тыс. руб.»,— рассказал г-н Коновалов.

Андрей Пугачев

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