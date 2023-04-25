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«Техстрой» отремонтирует дорогу на улице Родионова за 23,4 млн рублей

ООО «Техстрой» выбрано победителем конкурса на ремонт дороги на участке улицы Родионова от улицы Большой Печерской до улицы Бринского в Нижнем Новгороде. Стоимость контракта в ходе торгов снизилась ровно на 20%, подрядчик выполнит работы за 23,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

По заказу Главного управления по строительству метро, мостов и дорог (ГУММиД) «Техстрой» обновит дорожное покрытие, нанесет разметку, отремонтирует ограждения. По контракту работы нужно завершить до 1 июля.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Техстрой» зарегистрировано Нижнем Новгороде в апреле 2012 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Директор и владелец – Александр Демидов. Финансовая отчетность за 2022 год не опубликована.

Елена Ковалева

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