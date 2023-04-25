На Кубани коронавирусом за сутки заболели 67 человек

На Кубани за минувшие сутки выявили 67 случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 46 женщин и 21 мужчина.

В Краснодаре зарегистрировали 30 новых пациентов, в Сочи — 11, в Апшеронском районе — семь. В Мостовском муниципалитете заболели четыре человека. В Динском, Кавказском, Новопокровском, Тбилисском районах отметили по два заболевших, в Армавире, Новороссийске, Ейском, Кореновском, Курганинском, Тихорецком, Усть-Лабинском — по одному.

С начала пандемии заболевание подтвердили у 361 055 человек, из которых 349 057 выписали с выздоровлением. За весь период скончались 11 190 жителей Кубани.

Анастасия Донскова

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