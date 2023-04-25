Торговый оборот между Кубанью и Узбекистаном за год вырос в два раза

Внешнеторговый оборот между Кубанью и Узбекистаном по итогам 2022 года вырос в два раза в сравнении с показателями 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В прошлом году экспорт кубанских товаров в республику достиг 100 млн руб. Основными продуктами стали масло, животные, растительные жиры и топливо.

«Вчера делегация Кубани подписала два знаковых соглашения с Андижанской областью и ее столицей, наши предприятия выстраивают деловые отношения и заключают договоры на поставки. Интересен Узбекистан в первую очередь как поставщик текстильной продукции, а также импортер наших товаров отрасли машиностроения»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

В качестве перспективных направлений Краснодарский край сможет предоставить Узбекистану IT-продукцию, сельхозтовары, алкоголь, медицинские и туристические услуги. По заявлению вице-губернатора, край намерен организовать ряд бизнес-миссий для развития сотрудничества с Андижанской областью. Регион планирует наладить дальнейшее взаимодействие с Ферганской, Ташкентской и Самаркандской областями и наладить поставки для нужд машиностроения, нефтепереработки, строительной сферы и химической промышленности.

Анастасия Донскова

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