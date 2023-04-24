Главные новости за 24 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Два надводных беспилотника атаковали Севастополь в ночь на 24 апреля. Один дрон удалось уничтожить, второй взорвался сам.

С 1 сентября в Краснодарском крае запретят подкармливать бездомных животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

В порту Новороссийска обнаружено нефтяное пятно площадью 40 тыс. квадратных метров.

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 4:3.

В Сочи за 4,2 млрд руб. построят федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации.

Власти Краснодарского края разрабатывают проекты рекультивации пяти свалок — в Успенском, Кореновском, Белореченском районах, а также Анапе и Апшеронске.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планируется возобновить 11 мая. В этот день в турецком городе пройдет церемония встречи парома с участием официальных лиц.

Вор в законе организовал в адыгейской колонии нелегальное подпольное казино. Таким образом он финансировал ячейку запрещенной в РФ организации «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»).

Председатель краснодарского отделения «Российской экологической партии "Зеленые"» Денис Лабеко обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой ввести в станице Полтавской режим ЧС из-за последствий работы полигона.

Время входа в Японский сад в парке Галицкого после получения QR-кода сократили в два раза — до 15 минут.

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