В Краснодаре нашли дебошира, разбившего соседям дверь топором

Полицейские нашли дебошира, который угрожал соседям убийством и разбил их дверь топором. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Инцидент произошел 22 апреля в многоквартирном доме, расположенном на улице Сормовской, 208 в Комсомольском микрорайоне. Житель одной из квартир топором разбил входную дверь квартиры соседей. Он угрожал им расправой, убийством и громко ругался, заявляя о якобы связях с силовыми структурами. В ответ соседи вызвали полицейских. Они выяснили, что 30-летний мужчина является жителем Краснодара. В квартиру на Сормовской он заселился недавно.

Конфликт между соседями возник за сутки до произошедшего. Мужчина громко слушал музыку в запрещенное для этого время. Соседи сделали ему замечание ночью, а утром еще одно. После этого он пришел и повредил дверь. Полицейские нашли топор в квартире дебошира и приобщили его к материалам проверки.

«По ее результатам будет принято законное процессуальное решение. Правоохранительные органы также дадут оценку угрозам, которые высказывал мужчина в адрес соседей. Предстоит оценить и материальный ущерб от соседских разборок»,— отметили в УМВД по Краснодару.

Татьяна Ручкина

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