Кубанский «ПищТех» договорился с узбекской компанией об экспорте товаров на 40 млн рублей

Краснодарское предприятие «ПищТех» и узбекская компания FOOD TECH TRADE подписали на выставке «Иннопром: Центральная Азия» договор на 40 млн руб. По нему кубанская компания направит новому партнеру товары по индивидуальному техзаданию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«ПищТех» выпускает более 850 наименований товаров, в том числе оборудование, мебель и посуду для ресторанов, кафе и мест общепита. Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск более 50 тыс. единиц продукции в год.

«Это предприятие активно развивается с господдержкой края. За последние четыре года "ПищТех" предоставили субсидии и льготные займы на сумму 136 миллионов руб. Это позволило компании модернизировать производство и существенно нарастить мощности»,— отметил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

Всего в отрасли пищевого машиностроения на Кубани работает более 40 предприятий. По словам вице-губернатора региона Александра Руппеля, по итогам 2022 года они отгрузили продукцию собственного производства на 5,5 млрд руб., в том числе экспорт составил 298 млн руб.

Краснодарский край планирует расширить экспорт товаров и услуг в Узбекистан. Регион готов поставлять в республику не только промышленную продукцию, но и услуги санаторно-курортного комплекса, IT-сектора и здравоохранения.

Татьяна Ручкина

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