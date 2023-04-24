Более 33 тысяч ярославцев проголосовали за объекты благоустройства

На сегодняшний день 33,7 тыс. жителей Ярославской области приняли участие в выборе общественных территорий, которых ждет благоустройство в 2024 году. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Онлайн-голосование в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Онлайн-голосование в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Онлайн-голосование через портал Госуслуг и на платформе 76.gorodsreda.ru проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», за реализацию которого в регионе отвечает областное правительство. На выбор предложено 63 территории из всех муниципальных образований Ярославской области.

«Участие в голосовании дает возможность реально повлиять на формирование городской среды, на то, как будет выглядеть общественное пространство для прогулок, отдыха, занятий спортом. На сегодняшний день самыми активными являются жители Любимского, Тутаевского и Гаврилов-Ямского районов, а также городского округа Переславль-Залесский. Приглашаю всех жителей региона подключиться к участию в формировании комфортной городской среды»,— заявил ярославский губернатор Михаил Евраев.

По информации пресс-службы ярославского правительства на данный момент в областном центре тройку лидеров составили парк 30-летия Победы, Тверицкий бор и парк Судостроителей. В Рыбинске больше всего голосов пока что получил сквер на пересечении улиц Приборостроителей и Суркова. В региональном правительстве уточнили, что принять участие в голосовании можно до 31 мая.

Андрей Иванов