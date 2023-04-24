В Армавире автомобилисты проведут акцию «Бессмертный полк»

В этом году в Армавире акция «Бессмертный полк» пройдет в измененном формате. Ее проведут автомобилисты, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Армавира Фото: пресс-служба мэрии Армавира

Портреты героев Великой Отечественной войны могут быть приклеены на окнах личных и служебных автомобилей, такси, общественного и, по возможности, военного транспорта. Фотографии ветеранов могут быть размещены на задних и боковых стеклах с внутренней стороны, боковых дверях и других поверхностях, которые хорошо просматриваются и не создают помех водителю при управлении. Важным условием является то, что машины, участвующие в акции, и размещенные на них фото должны находиться в достойном виде.

«Таким образом, выезжая в День Победы по личным и служебным делам, работники и владельцы автотранспортных средств фактически принимают участие в праздновании Дня Победы, создавая эффект прохождения Бессмертного полка в течение всего дня»,— отметили в мэрии Армавира.

В этом году традиционное шествие «Бессмертного полка» отменили. Регионы могут сами выбрать новый очный или онлайн-формат проведения мероприятия. При этом, как сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, акцию планируется провести в 1240 школах.

Татьяна Ручкина

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