В Свердловской области от укусов клещей пострадали более 800 человек

С начала года в Свердловской области от клещевых укусов пострадали 807 человек, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Этот показатель на 19% меньше среднего многолетнего уровня.

Случаи клещевых укусов зарегистрированы в 53 населенных пунктах. Наибольшее количество пострадавших выявлено в Екатеринбурге — 263 человека, в Каменске-Уральском — 90, Первоуральске — 31, Нижнем Тагиле — 30. По данным Роспотребнадзора, вирусный клещевой энцефалит был обнаружен в трех пробах из 241, а боррелиоз — в 60 из 218.

Первый случай заболевания вирусным клещевым энцефалитом был выявлен в Березовском городском округе. В 2022 году клещи покусали 47 тыс. человек. 175 человек заразились энцефалитом, трое — скончались.

Полина Хабарова

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