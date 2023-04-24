Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов уходит из политики

Вице-спикер Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов уходит из политики. Информацию об этом «Ъ-Урал» он подтвердил лично, но от комментариев отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель гордумы Игорь Володин в разговоре с «Ъ-Урал» сказал, что это личное решение господина Тестова и уточнил, что был удивлен этой новости.

В марте Игорь Володин и Виктор Тестов подали заявления на праймериз «Единой России» по выборам в новый созыв гордумы. Как уточнил «Ъ-Урал» Игорь Володин, он подал заявление от одномандатного округа №18 и в «городской список». Виктор Тестов заявился от округа №7. Теперь он снимет свою кандидатуру с праймериз «Единой России».

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