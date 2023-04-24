В Крыму жилищным застройщикам предоставят новые льготы

В Крыму застройщикам жилого фонда предоставят преференции при градостроительстве и землепользовании. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инвестиционный портал Крыма Фото: Инвестиционный портал Крыма

«Им станет проще выбрать и получить участки, на которых будут возведены современные комфортные дома для жителей полуострова. При этом субъекты смогут обязать застройщиков передать в государственную или муниципальную собственность часть построенного фонда. Такие квартиры станут в первую очередь предоставляться льготникам»,— говорится в сообщении.

По заявлению господина Мишустина, привлекать новых инвесторов в регион позволяет статус свободной экономической зоны. Глава правительства также отметил, что на 1 рубль льгот в среднем приходится 3 рубля частных инвестиций, а их общий объем достигает 300 млрд руб.

Анастасия Донскова

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