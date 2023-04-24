В Сочи спасатели вывели из леса мужчину, упавшего с 15-метрового уступа водопада

В Сочи спасатели вывели из горного леса мужчину, упавшего с 15-метрового скального уступа водопада в горах в районе сел Варваровка и Сергей-Поле. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЮРПСО Фото: Пресс-служба ЮРПСО

По данным ведомства, после падения 50-летний мужчина пришел в себя и позвонил знакомой, которой сообщил, что получил травму головы, был дезориентирован и не смог выбраться сам. Женщина в дальнейшем сообщила спасателям о происшествии.

Обнаружить пострадавшего удалось с помощью координат, которые он отправил сотрудникам экстренной службы. Мужчине оказали доврачебную помощь, вывели из леса по тропе и отправили в городскую больницу №4.

Анастасия Донскова

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