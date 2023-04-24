Из Екатеринбурга в зону спецоперации отправилась группа казаков и священник

Группа казаков из Свердловской и Курганской областей отправилась в зону специальной военной операции (СВО) на Украине для пополнения казачьего добровольческого отряда «Ермак» (БАРС-15). С ними был отправлен священник, который будет перемещаться между боевыми позициями на полевой храм на базе автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего войска.

Отряд отправился на СВО 22 апреля из Екатеринбурга. Среди казаков-добровольцев есть люди с боевым опытом, а также те, кто едет в «Ермак» повторно. По пути группа должна объединиться с казаками Волжского казачьего войска и отрядом из Челябинской области.

Священник в зоне спецоперации будет совершать церковные таинства для военнослужащих в любом месте, где бы они ни находились. «В таких местах, как зона СВО, люди задумываются о Боге, задумываются о жизни. Я должен находиться там именно для того, чтобы направить их на пусть истинный»,– заявил отец Даниил.

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