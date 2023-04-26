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Обсерватория или погребальный центр

Самый древний на Земле храмовый комплекс — Гебекли-Тепе

Самый древний на Земле храмовый комплекс — Гебекли-Тепе

Фото: DAI, G?bekli Tepe Project, DAI, Gobekli Tepe Project

Самый древний на Земле храмовый комплекс — Гебекли-Тепе

Фото: DAI, G?bekli Tepe Project, DAI, Gobekli Tepe Project

До сих пор абсолютно непонятно, что, собственно, происходило в Гебекли-Тепе. Сам Шмидт небезосновательно считал, что, вероятно, святилище было так или иначе связано с культом мертвых. На это может указывать изображение стервятника на одной из колонн. В возникавших в это время в окрестностях Гебекли-Тепе поселениях (например, в уже упомянутом Невалы-Чори или в возникшем на пару тысячелетий позже неолитическом городе Чатал-Гююк) существовала практика захоронения под жилыми домами черепов или даже тел умерших целиком. Не исключено, что эта практика могла сопровождаться временными воздушными погребениями, когда тело отдавали на съедение стервятникам, а затем очищенные и высушенные солнцем кости помещали в склеп под полом жилища. На это, кстати, могут указывать и фрески, сохранившиеся в Чатал-Гююке, где птицы, похожие на стервятников, совершают нечто, что можно принять за подобный погребальный обряд. Однако в 2016 году профессора Мартин Б. Свитман и Димитриос Цикрицис опубликовали интереснейшее исследование, в котором достаточно аргументированно доказывали, что мегалитический комплекс мог быть создан для наблюдения за звездным небом. Впрочем, одно не исключает другого.

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