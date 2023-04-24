Герман Греф объявил о старте приема заявок на вторую ежегодную научную премию «Сбера»

Премия поддерживает ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность и открывают новые перспективы развития науки и технологий. Общий призовой фонд составляет 60 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Сбера Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

Научная премия «Сбера» была учреждена в 2021 году, в Год науки и технологий в России. В прошлом году завершился первый сезон, и первые три лауреата получили 60 млн руб. в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку. В номинации «Цифровая вселенная» лауреатом стал Александр Холево, академик РАН, доктор физико-математических наук. В номинации «Науки о жизни» победу одержал Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук. Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук, ставший лауреатом в номинации «Физический мир», направил свое вознаграждение на поддержку научной молодежи и учредил научную премию «Оганесон»

В 2023 году Комитет выберет трех новых победителей. Заявки для участия принимаются в трех номинациях. «Физический мир» — это физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки. «Науки о жизни» — биология, медицина и сельскохозяйственные науки. И «Цифровая вселенная» — математика (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатика (включая искусственный интеллект и машинное обучение).

На соискание премии выдвигаются российские и иностранные ученые, ведущие свою деятельность в Российской Федерации, внесшие серьезный вклад в развитие науки и технологий и продолжающие активную научно-исследовательскую деятельность. Номинировать ученых могут официально приглашенные «Сбером» российские организации, ведущие научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные ученые, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий. Заявки проходят независимую экспертизу. Лауреатов определяет комитет, который состоит из авторитетных ученых, специалистов разных областей науки и представителей высокотехнологичных компаний.

Сопредседателями комитета премии в этом году стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Церемония награждения научной премии «Сбера» состоится до конца 2023 года. Подробнее — на официальном сайте премии.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Мы объявили прием заявок на нашу научную премию. Она проводится второй раз, и мы стараемся повысить ее популярность. Сегодня это критически важно в первую очередь с точки зрения поддержки молодых и выдающихся ученых. Общий призовой фонд премии также составит 60 млн руб. для трех лауреатов. Мы принимаем заявки в нескольких номинациях: «Физический мир», «Наука о жизни», «Цифровая вселенная». Все заявки, которые нам поступают, проходят детальную и независимую научную экспертизу, а лучшие из них будут отмечены на церемонии награждения в конце года».