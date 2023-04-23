ФК «Урал» потерпел поражение от «Ростова» в 24 туре РПЛ

Футбольный клуб «Урал» уступил «Ростову» в рамках 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на «Екатеринбург Арене» и закончился со счетом 1:3 (0:1). На трибунах за игрой наблюдало свыше 5,5 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между футбольными клубами «Урал» и «Ростов»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Матч между футбольными клубами «Урал» и «Ростов»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Счет на 18 минуте открыл нападающий «Ростова» Николай Комличенко. До конца первого тайма «Урал» дважды забивал, но судья голы не засчитал. В первом случае мяч оказался в воротах после свистка. Во втором случае гол лидера «Урала» Эрика Бикфалви был отменен после просмотра VAR.

В начале второго тайма «Ростов» удвоил счет. Гол вновь на счету Комличенко (50 минута). На 79 минуте полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич сократил отставание.

На 86 минуте в ворота «Урала» был назначен пенальти. Его реализовал Максим Осипенко.

Перед матчем на стадионе прошла благотворительная акция в поддержку первого в Екатеринбурге детского хосписа: игроков обеих команд на поле вывели его пациенты, был организован сбор средств для него.

«Урал» занимает 11 место, у него 25 очков. «Ростов» на 2 месте, у него 49 очков.

Следующий матч «Урал» проведет 29 апреля в гостях у «Краснодара».

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Николай Яблонский