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В Тюмени в День Победы откажутся от традиционного формата праздника с массовым скоплением людей

В Тюмени в это году поменяют формат празднования Дня Победы. Как рассказал глава региона Александр Моор, в этом году изменят традиционный формат проведения праздника, чтобы не собирать в одном месте большое количество жителей. Для этого в городе будут организованы «много локальных мероприятий». Кроме того, в этом году откажутся от торжественного прохождения военнослужащих Тюменского гарнизона и шествия трудовых коллективов.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«В Тюмени военная техника проследует через весь город, чтобы максимальное количество жителей могли ее увидеть. Курсанты ТВВИКУ выступят с плац-концертом на площади у мемориального комплекса "Память"», — написал господин Моор у себя в Telegram-канале. Он также добавил, что 9 мая на набережной Туры пройдет праздничный парад катамаранов «Под парусами Победы».

Напомним, в этом году также отказались от традиционного шествия «Бессмертный полк».

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